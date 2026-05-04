Off Campus, trama e cast della serie tv in uscita il 13 maggio su Prime VideoSerie TV
Introduzione
Il 13 maggio 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) arriveranno tutti gli episodi della serie tv Off Campus, basata sui libri di successo mondiale di Elle Kennedy e adattata da Louisa Levy.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Ambientata in un college e basata sull’omonima serie di libri bestseller, la serie tv Off Campus racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University.
IL CAST
Il cast della serie tv Off Campus include Ella Bright (The Crown e Malory Towers) Belmont Cameli (Fino all'alba e Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack e Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin e Il mistero dei Templari - La serie), Jalen Thomas Brooks (The Pitt e Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy e Heartbreak High) e Stephen Kalyn (Gen V e Motorheads).
L'AUTRICE BEST SELLER ELLE KENNEDY
Elle Kennedy, creatrice dell’universo di Off Campus, è un'autrice best seller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal, con all’attivo oltre 50 romanzi. Le sue opere sono state tradotte in più di 25 lingue e hanno venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. È stata inoltre rilasciata una nuova versione della copertina del libro edito in Italia da Newton Compton, che ritrae i protagonisti della serie Ella Bright e Belmont Cameli.
LA PRODUZIONE
La creatrice Louisa Levy è co-showrunner ed executive producer di Off Campus con Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman sono executive producer della serie per Temple Hill, insieme a Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty.