La casa degli spiriti di Isabel Allende, con oltre 70 milioni di copie vendute, è considerato uno dei romanzi più importanti del Novecento. Scritto nel 1982, fonde cronaca storica e saga familiare attraverso tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - sullo sfondo delle tensioni politiche che portarono al golpe cileno del 1973. La serie omonima è il primo adattamento televisivo e il primo in lingua spagnola del romanzo. Nel 1993 era già uscita una versione cinematografica con Meryl Streep, Jeremy Irons e Antonio Banderas, diretta dal regista danese Bille August e girata in Europa. Tuttavia Allende stessa sottolineò che quel film, seppur bello, non aveva un aspetto latinoamericano. La serie Prime Video, girata interamente in Cile e in lingua spagnola, rappresenta invece una restituzione culturale dell'opera al suo contesto originario. Un obiettivo che ha guidato ogni scelta produttiva, a partire dalle location.