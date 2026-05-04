La casa degli spiriti, le location della serie tratta dal romanzo di Isabel AllendeSerie TV
Introduzione
La miniserie tratta dal capolavoro di Isabel Allende disponibile su Prime Video dal 29 aprile, e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha fatto del Cile il suo palcoscenico principale
Quello che devi sapere
Il romanzo su cui la serie si basa
La casa degli spiriti di Isabel Allende, con oltre 70 milioni di copie vendute, è considerato uno dei romanzi più importanti del Novecento. Scritto nel 1982, fonde cronaca storica e saga familiare attraverso tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - sullo sfondo delle tensioni politiche che portarono al golpe cileno del 1973. La serie omonima è il primo adattamento televisivo e il primo in lingua spagnola del romanzo. Nel 1993 era già uscita una versione cinematografica con Meryl Streep, Jeremy Irons e Antonio Banderas, diretta dal regista danese Bille August e girata in Europa. Tuttavia Allende stessa sottolineò che quel film, seppur bello, non aveva un aspetto latinoamericano. La serie Prime Video, girata interamente in Cile e in lingua spagnola, rappresenta invece una restituzione culturale dell'opera al suo contesto originario. Un obiettivo che ha guidato ogni scelta produttiva, a partire dalle location.
Santiago del Cile, la città protagonista
Quale città meglio di Santiago del Cile avrebbe potuto rappresentare sullo schermo lo sconvolgimento che avviene nelle vite di tre generazioni di donne? La cosmopolita capitale cilena è la principale location della serie. Santiago non è solo sfondo scenografico, però: le sue contraddizioni - tra quartieri popolari e palazzi nobiliari, tra modernità e memoria coloniale - rispecchiano direttamente le tensioni sociali che percorrono il romanzo. Tra i quartieri più presenti nella serie troviamo Barrio Lastarria, luogo bohemien ricco di edifici storici e strade alberate.
Palacio Bruna, una rappresentazione perfetta
Tra le location della serie c'è il Palacio Bruna, commissionato dall'omonima famiglia negli anni Venti e in passato sede di ambasciate, consolati e ministeri. La scelta di questo palazzo, il cui aspetto richiama quello del Rinascimento italiano, non è casuale: la sua storia istituzionale riflette perfettamente il mondo dell'alta borghesia cilena che il romanzo descrive con occhio critico, quello stesso ambiente frequentato dall'autoritario Esteban Trueba.
La casa di famiglia
La casa di famiglia a cui tutti i Trueba restano affezionati nonostante i misteri che nasconde è un set messo in piedi appositamente per la serie, in Portogallo secondo alcune ricostruzioni degli utenti in rete. L'uso di un set costruito accanto a location reali è una pratica comune nelle grandi produzioni: permette di bilanciare l'autenticità dei luoghi veri con le necessità narrative di ambienti che devono "respirare" insieme ai personaggi.