Half Man, trama e cast della serie tv del creatore di Baby Reindeer

La miniserie Half Man, composta da sei episodi della durata di circa 54 minuti ciascuno, appartiene al genere drammatico ed è realizzata in lingua originale inglese, con formato 16:9.

La fotografia è curata da Carlos Catalán e Frederic Van Zandycke, mentre il montaggio è firmato da Ben McKinstrie, Rachel Erskine e Berny McGurk. Le musiche sono composte da Evgenij e Saša Gal'perin. La scenografia è affidata a Emer O’Sullivan, i costumi a Carole Millar e il trucco a Nicole Tulloch.

La produzione è gestita da Mam Tor Productions e Thistledown Pictures, con Wendy Griffin come produttrice e un team di produttori esecutivi che include, tra gli altri, Richard Gadd, Sophie Gardiner, Anna O’Malley, Tally Garner, Morven Reid, Gaynor Holmes, Lindsay Salt e Gavin Smith.