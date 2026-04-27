Half Man, trama e cast della serie tv del creatore di Baby Reindeer

Introduzione
Dopo l’impatto mediatico e critico di Baby Reindeer, Richard Gadd torna sulla scena con Half Man, una miniserie televisiva anglo-statunitense che segna un netto cambio di direzione rispetto al lavoro precedente.
Ideata e scritta dallo stesso Gadd e diretta da Alexandra Brodski ed Eshref Reybrouck, la produzione vede come protagonisti Richard Gadd e Jamie Bell e ha fatto il suo debutto il 23 aprile 2026 su HBO, per poi arrivare nel Regno Unito il 28 aprile su BBC One e dal 24 aprile in Italia su HBO Max.
Pur mantenendo l’ambientazione scozzese, la nuova opera si distacca dall’approccio autobiografico che aveva caratterizzato Baby Reindeer, scegliendo invece una narrazione di finzione costruita su dinamiche psicologiche complesse e fortemente disturbanti. Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast, della serie tv che segna il ritorno di Richard Gadd. Si tratta di un progetto ambizioso, di cui nel frattempo potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una storia lunga quarant’anni
La trama della serie televisiva Half Man si sviluppa lungo un arco temporale esteso, che abbraccia quasi quattro decenni, dagli anni ’80 fino al presente. Al centro del racconto si colloca il rapporto tra Niall Kennedy e Ruben Pallister, due ragazzi cresciuti come fratelli dopo l’inizio della relazione tra le rispettive madri.
La narrazione segue la loro evoluzione dal primo incontro in gioventù fino allo scontro definitivo in età adulta, mostrando come il legame tra i due si trasformi progressivamente in una relazione segnata da sopraffazione, dipendenza e violenza. Come già evidenziato da chi ha visto la serie, si tratta di un racconto particolarmente intenso, costruito su continui salti temporali che approfondiscono le radici del conflitto.
Personaggi e interpretazioni
In Half Man, Richard Gadd interpreta Ruben Pallister, figura dominante e disturbante, mentre Jamie Bell veste i panni di Niall Kennedy, personaggio più fragile e complesso. Le versioni adolescenti dei due protagonisti sono affidate a Stuart Campbell, nel ruolo di Ruben giovane, e Mitchell Robertson, in quello di Niall giovane.
Il cast comprende inoltre Neve McIntosh nel ruolo di Lori Kennedy e Marianne McIvor in quello di Maura Pallister, affiancate da interpreti come Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood e Calum Manchip.
In un’intervista, Gadd ha raccontato di aver inizialmente esitato ad accettare il ruolo di Ruben, ritenendolo molto distante dalla propria personalità e dall’immagine costruita con Baby Reindeer. È stato Jamie Bell a spingerlo ad affrontare la sfida. Per incarnare il personaggio, Gadd ha intrapreso una trasformazione fisica significativa, aumentando la massa muscolare, modificando l’aspetto dei capelli e lasciandosi crescere la barba, nel tentativo di marcare una netta discontinuità con il passato.
Temi: identità maschile e violenza
Inserita in un più ampio filone televisivo che indaga i percorsi di radicalizzazione e la costruzione dell’identità maschile, Half Man affronta questioni legate all’aggressività, alla vulnerabilità e agli effetti delle relazioni familiari disfunzionali. La serie esplora in particolare il peso dell’assenza paterna: il padre di Niall è morto, mentre quello di Ruben è descritto come alcolizzato e poco presente.
Gadd aveva iniziato a sviluppare il progetto già nel 2019, anticipando così una tendenza narrativa che negli anni successivi avrebbe trovato grande visibilità anche grazie al successo di Adolescence, serie che ha contribuito ad alimentare un dibattito internazionale sulla cosiddetta manosfera.
Produzione e sviluppo
Il progetto della serie tv Half Man nasce ufficialmente nel febbraio 2024, quando la BBC commissiona una miniserie drammatica in sei episodi inizialmente intitolata Lions. Prodotta da Mam Tor Productions e ambientata a Glasgow, la serie segue le vite di due uomini nel corso di quarant’anni.
La regia principale è affidata ad Alexandra Brodski, mentre Wendy Griffin ricopre il ruolo di produttrice. Tra i produttori esecutivi figurano Tally Garner e Morven Reid per Mam Tor Productions, Richard Gadd e Gaynor Holmes per BBC e Gavin Smith per BBC Scotland. Nel giugno 2024 si aggiunge HBO al progetto, mentre nel novembre dello stesso anno viene annunciato il cambio di titolo definitivo in Half Man.
Le riprese hanno avuto luogo a Glasgow, iniziando nel febbraio 2025 e concludendosi nel luglio dello stesso anno.
Promozione e uscita
La campagna promozionale della serie Half Man ha preso avvio il 20 agosto 2025 con la diffusione delle prime immagini ufficiali, seguite dal trailer pubblicato il 7 aprile 2026. Il debutto mondiale è avvenuto il 23 aprile 2026, quando la miniserie è stata presentata come titolo di apertura della nona edizione di Canneseries.
Negli Stati Uniti Half Man è trasmessa su HBO a partire dal 23 aprile 2026, mentre in Italia è disponibile su HBO Max dal giorno successivo. Nel Regno Unito la distribuzione avviene tramite BBC iPlayer dal 24 aprile 2026 e in onda su BBC One dal 28 aprile. La programmazione si conclude il 28 maggio 2026 negli Stati Uniti e il 29 maggio in Italia.
Struttura tecnica e dati produttivi
La miniserie Half Man, composta da sei episodi della durata di circa 54 minuti ciascuno, appartiene al genere drammatico ed è realizzata in lingua originale inglese, con formato 16:9.
La fotografia è curata da Carlos Catalán e Frederic Van Zandycke, mentre il montaggio è firmato da Ben McKinstrie, Rachel Erskine e Berny McGurk. Le musiche sono composte da Evgenij e Saša Gal'perin. La scenografia è affidata a Emer O’Sullivan, i costumi a Carole Millar e il trucco a Nicole Tulloch.
La produzione è gestita da Mam Tor Productions e Thistledown Pictures, con Wendy Griffin come produttrice e un team di produttori esecutivi che include, tra gli altri, Richard Gadd, Sophie Gardiner, Anna O’Malley, Tally Garner, Morven Reid, Gaynor Holmes, Lindsay Salt e Gavin Smith.