Uno sbirro in Appennino, dov'è girata la fiction con Claudio Bisio

Oltre al patrimonio storico, Castiglione dei Pepoli si distingue per un ambiente naturale rigoglioso che invita a un turismo improntato alla lentezza e alla contemplazione. Il territorio è caratterizzato da ampie distese boschive, popolate da castagni e abeti, e dalla presenza del lago Santa Maria, piccolo specchio d’acqua immerso nel verde.

Il comune si trova inoltre in prossimità del Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone, un’area che comprende due grandi bacini lacustri e oltre 30 chilometri di sentieri, ideali per escursioni e attività all’aria aperta. Castiglione dei Pepoli rappresenta anche l’ultima tappa emiliana della Via della Lana e della Seta, un itinerario che collega Bologna a Prato attraversando paesaggi di grande suggestione.