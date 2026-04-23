Uno sbirro in Appennino, dov'è girata la fiction con Claudio Bisio

Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata la fiction con Claudio BisioSerie TV
Introduzione
L’Appennino emiliano si impone come protagonista silenzioso ma determinante del successo televisivo di Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio che, dal debutto in prima serata su Rai 1 lo scorso 9 aprile, ha rapidamente conquistato il pubblico italiano.
A catturare l’attenzione non sono soltanto le interpretazioni del cast, capaci di dare profondità e autenticità ai personaggi, ma soprattutto i paesaggi suggestivi e i borghi ricchi di storia che fanno da sfondo alla narrazione, contribuendo in modo decisivo a creare un’atmosfera immersiva e coinvolgente.
Questi luoghi, spesso lontani dai circuiti turistici più battuti, aggiungono un valore visivo e culturale che arricchisce l’intero racconto.
Tra questi, emerge con forza Castiglione dei Pepoli, piccolo centro che si distingue come una delle gemme meno conosciute ma più affascinanti della regione, capace di sorprendere per il suo patrimonio storico, la quiete dei suoi scorci e il legame autentico con le tradizioni locali.
Quello che devi sapere
Muntagò, un borgo immaginario costruito sulla realtà
L’ambientazione della serie televisiva Uno sbirro in Appennino ruota attorno al paese fittizio di Muntagò, concepito come una sintesi ideale di diversi borghi dell’Appennino emiliano.
Tra le località che hanno contribuito a dare forma a questo scenario si riconoscono Castiglione dei Pepoli, Borgo la Scola e Camugnano. Tuttavia, è proprio Castiglione dei Pepoli a rappresentare il fulcro simbolico di Muntagò: un comune di circa 6000 abitanti, situato strategicamente a metà strada tra Bologna e Firenze, che incarna perfettamente l’identità del territorio.
Nel racconto televisivo, il trasferimento del commissario Vasco Benassi a Muntagò, conseguenza di un errore professionale, si trasforma in un’opportunità di rinascita personale. Parallelamente, il contesto naturale e paesaggistico dell’Appennino emerge come elemento centrale, capace di imprimersi nella memoria dello spettatore e di diventare, di fatto, uno dei protagonisti della fiction.
Il legame tra la fiction e la comunità locale
Il coinvolgimento diretto del territorio nella narrazione televisiva di Uno sbirro in Appennino ha trovato un riflesso concreto nella partecipazione della comunità. A Castiglione dei Pepoli è stato infatti organizzato un evento speciale: un pomeriggio condiviso con i cittadini per assistere alla proiezione del terzo episodio della serie presso il cinema Mattei di Lagaro.
All’iniziativa hanno preso parte figure chiave della produzione, tra cui il regista Renato De Maria, lo sceneggiatore Fabrizio Bonifacci e l’attrice Chiara Celotto, rafforzando il legame tra fiction e realtà locale.
Un borgo tra storia secolare e identità rurale
Castiglione dei Pepoli, il meraviglioso borgo che fa da sfondo alla fiction Uno sbirro in Appennino, affonda le proprie radici in una storia lunga e articolata, segnata dal dominio della famiglia Pepoli, che dal 1340 al 1796 governò il territorio trasformandolo in un feudo autonomo per oltre quattro secoli. L’economia, allora come oggi, si basava su una forte vocazione rurale, elemento che continua a caratterizzare l’identità del borgo.
In epoca più recente, il territorio ha vissuto momenti cruciali durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944, la zona fu teatro di operazioni militari significative e venne liberata dalle truppe sudafricane. A testimonianza di quegli eventi restano un monumento commemorativo e il cimitero di guerra sudafricano, luoghi che custodiscono la memoria storica del conflitto.
Natura, percorsi e turismo lento
Oltre al patrimonio storico, Castiglione dei Pepoli si distingue per un ambiente naturale rigoglioso che invita a un turismo improntato alla lentezza e alla contemplazione. Il territorio è caratterizzato da ampie distese boschive, popolate da castagni e abeti, e dalla presenza del lago Santa Maria, piccolo specchio d’acqua immerso nel verde.
Il comune si trova inoltre in prossimità del Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone, un’area che comprende due grandi bacini lacustri e oltre 30 chilometri di sentieri, ideali per escursioni e attività all’aria aperta. Castiglione dei Pepoli rappresenta anche l’ultima tappa emiliana della Via della Lana e della Seta, un itinerario che collega Bologna a Prato attraversando paesaggi di grande suggestione.
Architettura e luoghi simbolo del borgo
Il centro storico del borgo Castiglione dei Pepoli, scenario della serie televisiva Uno sbirro in Appennino, conserva edifici di grande valore, tra cui il Palazzo dei Pepoli, costruito alla fine del Quattrocento e ampliato tra il XVI e il XVIII secolo, oggi sede del municipio. Nella piazza principale si erge la Torre dell’orologio pubblico, edificata nel 1724, sulla cui parete è affissa una lapide che ricorda la prima Festa degli alberi celebrata in Italia nel 1899.
Numerosi sono anche i luoghi di culto che arricchiscono il patrimonio artistico e spirituale del borgo. Tra questi spiccano la Chiesa della Madonna della Consolazione, decorata con affreschi della scuola bolognese, e la Chiesa San Lorenzo, costruita nel 1576. Di particolare rilievo è il Santuario della Madonna di Boccadirio, importante meta di pellegrinaggio e punto di passaggio del Cammino Via Mater Dei.
A completare l’offerta culturale si aggiunge il Centro della Cultura Paolo Guidotti, che ospita, tra le altre cose, una suggestiva sala dedicata alla battaglia della Linea Gotica, contribuendo a mantenere viva la memoria storica del territorio.
Un territorio che conquista dentro e fuori lo schermo
La forza narrativa della serie tv Uno sbirro in Appennino risiede anche nella capacità di valorizzare un territorio autentico, lontano dai circuiti più battuti ma ricco di fascino.
Castiglione dei Pepoli, con la sua combinazione di storia, natura e tradizioni, si afferma così non solo come scenario televisivo, ma come destinazione capace di lasciare un segno duraturo in chi la scopre.