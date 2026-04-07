Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio

Nel corso della presentazione, Fabio Bonifacci ha anche evidenziato il legame personale con la serie Uno sbirro in Appennino e con il suo protagonista. “Con Claudio ho lavorato tante volte, credo di aver pensato a lui scrivendo questo personaggio, ma è un progetto che ha un che di miracoloso. Per me si uniscono alcuni grandi amori, come la commedia che ho sempre fatto e il giallo, genere in cui mi cimento per la prima volta. Poi l'Appennino dove trascorro larga parte del mio tempo in un minuscolo paese dove sono nati i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni e così via e che sta a 10 km dove è stata girata la serie. Non è un caso che De Amicis abbia scritto Dagli Appennini alle Ande”.

Queste parole mettono in luce la natura composita del progetto, che unisce elementi autobiografici, sperimentazione di genere e un forte radicamento territoriale.