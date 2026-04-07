Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio

Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioSerie TV
Introduzione
Arriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio.
L’attore, noto per la sua versatilità tra comicità e interpretazioni più articolate, assume qui il ruolo centrale di Vasco Benassi, commissario chiamato a confrontarsi non solo con casi investigativi, ma anche con il proprio passato. Il progetto rappresenta un ulteriore passaggio nella carriera di Bisio, che torna a misurarsi con una narrazione seriale capace di combinare introspezione e tensione narrativa, offrendo al pubblico una figura complessa e stratificata.
Realizzata da Picomedia assieme a Rai Fiction, la produzione si propone come un racconto che intreccia dimensione personale e professionale, ambientato in un contesto simbolico e fortemente identitario. La serie tv si inserisce nel panorama delle fiction italiane con l’ambizione di raccontare non soltanto una storia investigativa, ma anche un percorso umano, costruito attorno al rapporto con le origini, alle scelte compiute e alle conseguenze che queste portano con sé nel tempo. In questo quadro, l’ambientazione assume un valore centrale, contribuendo a definire il tono e l’atmosfera del racconto.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Uno sbirro in Appennino, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La narrazione di Uno sbirro in Appennino prende forma attorno alla figura di Vasco Benassi, investigatore con una carriera significativa alle spalle che, a seguito di un errore professionale, viene trasferito nella sua terra d’origine, l’Emilia-Romagna. La destinazione è Muntagò, un paese immaginario situato nel cuore dell’Appennino, luogo che diventa simbolo di un’intera area geografica e culturale.
Il ritorno a Muntagò segna per il commissario un momento di svolta, costringendolo a confrontarsi con un passato rimasto sospeso e con una rete di relazioni mai del tutto interrotte. Il contesto in cui si muove è caratterizzato da tradizioni radicate, elementi di folklore e da una realtà segnata dal progressivo spopolamento, elementi che contribuiscono a delineare un ambiente carico di memoria e significato.
Il cast
Accanto a Claudio Bisio, il racconto di Uno sbirro in Appennino si sviluppa attraverso una serie di personaggi che incarnano i legami personali e professionali del protagonista. Elisa D’Eusanio interpreta Gaetana, cugina di Vasco Benassi e ispettrice del commissariato di Muntagò, figura che rappresenta un punto di riferimento affettivo e familiare. Ivan Zerbinati veste i panni di Bruno, marito di Gaetana e rivale in amore del passato, mentre Michele Savoia interpreta Fosco, giovane agente di polizia che decide di seguire Benassi riconoscendone le qualità umane.
Tra le presenze più significative si distingue quella di Nicole Poli, interpretata da Valentina Lodovini, identificata come il grande amore platonico della giovinezza del commissario, figura che contribuisce ad alimentare la dimensione emotiva del racconto.
Tra mistero e tradizioni
La regia della serie tv Uno sbirro in Appennino è affidata a Renato De Maria, mentre la sceneggiatura è firmata da Fabio Bonifacci, che ha definito il progetto come un intreccio tra diversi registri narrativi. “È una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni, ambientata nel suggestivo scenario di Muntagò, un paese immaginario che rappresenta l'intero Appennino, con la sua bellezza, le tradizioni, l'anima popolare e lo spopolamento. Credo che l'Appennino rappresenti molto l'Italia. Si estende dalla Liguria alla Calabria e ci viveva la maggior parte della popolazione italiana. È stato spopolato, abbandonato, in parte ripopolato, ma credo che conservi la memoria del nostro Paese”.
L’ambientazione, dunque, non si limita a fare da sfondo, ma diventa elemento narrativo fondamentale, capace di riflettere trasformazioni sociali e culturali più ampie.
Un progetto tra esperienza personale e sperimentazione
Nel corso della presentazione, Fabio Bonifacci ha anche evidenziato il legame personale con la serie Uno sbirro in Appennino e con il suo protagonista. “Con Claudio ho lavorato tante volte, credo di aver pensato a lui scrivendo questo personaggio, ma è un progetto che ha un che di miracoloso. Per me si uniscono alcuni grandi amori, come la commedia che ho sempre fatto e il giallo, genere in cui mi cimento per la prima volta. Poi l'Appennino dove trascorro larga parte del mio tempo in un minuscolo paese dove sono nati i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni e così via e che sta a 10 km dove è stata girata la serie. Non è un caso che De Amicis abbia scritto Dagli Appennini alle Ande”.
Queste parole mettono in luce la natura composita del progetto, che unisce elementi autobiografici, sperimentazione di genere e un forte radicamento territoriale.
Programmazione e anteprima
La fiction Uno sbirro in Appennino è pronta a fare il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo: la prima puntata andrà infatti in onda su Rai 1 giovedì 9 aprile 2026, segnando l’inizio di una nuova proposta televisiva destinata al grande pubblico. Tuttavia, per gli spettatori più curiosi e impazienti, è prevista un’anteprima speciale: la serie sarà disponibile in anticipo sulla piattaforma digitale RaiPlay già a partire dal 7 aprile.
In questa occasione verranno pubblicati i primi due episodi, offrendo così la possibilità di immergersi fin da subito nelle atmosfere e nelle vicende della storia. Questa strategia permette agli utenti di accedere ai contenuti prima della messa in onda televisiva, creando maggiore attesa e coinvolgimento attorno al debutto ufficiale su Rai 1.