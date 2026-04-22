Prova a non ridere!, ecco la prima serie tv animata di Pera Toons

Anche la casa editrice Tunué ha sottolineato il valore dell’arrivo della serie Prova a non ridere! in televisione pubblica, evidenziando il percorso seguito dall’autore fin dagli esordi.

"L’arrivo di Pera Toons in tv è per la Tunué un grande orgoglio, abbiamo seguito Alessandro dall’inizio e siamo felicissimi di questo traguardo. Tante in questi anni sono state le proposte di adattamento e dimostrazioni di interesse per il suo lavoro, ma la Rai è la televisione pubblica, i canali di Rai Kids sono accessibili a tutti i ragazzi e le ragazze e alle loro famiglie. Siamo felici che Prova a non ridere! abbia trovato casa nel loro palinsesto", dichiara Emanuele Di Giorgi, amministratore della Tunué.