Kennedy, le prime foto di Michael Fassbender nella serie tv Netflix

Sono apparse online le prime foto di Michael Fassbender nei panni del patriarca Joe Kennedy Sr. sul set della serie tv drammatica in otto episodi Kennedy, che uscirà prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). L’attore è stato infatti avvistato a Liverpool, in Inghilterra, mentre girava alcune scene con il cappello fedora calato sugli occhiali da vista tondi e neri e con il trench indossato sull’elegante completo con cravatta. In una scena in particolare, Fassbender compare in piedi vicino a un’edicola, circondato da comparse in costume d’epoca, con in mano un plico di giornali. Ispirata al libro JFK: Coming of Age in the American Century 1917-1956, secondo la sinossi ufficiale la serie tv drammatica Kennedy “rivela le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e hanno contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi”. Esplora dagli anni Trenta le vite e le dinamiche della famiglia Kennedy, a partire da Joe Kennedy Sr. (Michael Fassbender) e dalla moglie Rose Fitzgerald Kennedy (Laura Donnelly) che crescono i nove figli, compreso il futuro presidente John F. Kennedy (Joshuah Melnick), mentre si destreggiano tra ambizione e potere. Non manca neppure la storia del secondogenito Jack, che cerca di uscire dall’ombra del fratello maggiore. Il cast include anche Nick Robinson nel ruolo di Joe Kennedy Jr., Lydia Peckham nel ruolo di Rosemary Kennedy, Saura Lightfoot-Leon nel ruolo di Kick Kennedy e ancora Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots. “La storia dei Kennedy è quanto di più vicino abbiamo alla mitologia americana, a metà strada tra Shakespeare e Beautiful”, ha dichiarato lo showrunner Sam Shaw in un comunicato a Tudum di Netflix. “Ma la straordinaria e sfaccettata biografia di Fredrik Logevall svela le aspirazioni e i fardelli umani che si celano dietro il mito”.