Kennedy, le prime foto di Michael Fassbender nella serie tv Netflix

L’attore è stato avvistato a Liverpool, in Inghilterra, mentre girava alcune scene nei panni del patriarca Joe Kennedy Sr. con il cappello fedora calato sugli occhiali da vista tondi e neri e con il trench indossato sull’elegante completo con cravatta
Sono apparse online le prime foto di Michael Fassbender nei panni del patriarca Joe Kennedy Sr. sul set della serie tv drammatica in otto episodi Kennedy, che uscirà prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). L’attore è stato infatti avvistato a Liverpool, in Inghilterra, mentre girava alcune scene con il cappello fedora calato sugli occhiali da vista tondi e neri e con il trench indossato sull’elegante completo con cravatta. In una scena in particolare, Fassbender compare in piedi vicino a un’edicola, circondato da comparse in costume d’epoca, con in mano un plico di giornali. Ispirata al libro JFK: Coming of Age in the American Century 1917-1956, secondo la sinossi ufficiale la serie tv drammatica Kennedy “rivela le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e hanno contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi”. Esplora dagli anni Trenta le vite e le dinamiche della famiglia Kennedy, a partire da Joe Kennedy Sr. (Michael Fassbender) e dalla moglie Rose Fitzgerald Kennedy (Laura Donnelly) che crescono i nove figli, compreso il futuro presidente John F. Kennedy (Joshuah Melnick), mentre si destreggiano tra ambizione e potere. Non manca neppure la storia del secondogenito Jack, che cerca di uscire dall’ombra del fratello maggiore. Il cast include anche Nick Robinson nel ruolo di Joe Kennedy Jr., Lydia Peckham nel ruolo di Rosemary Kennedy, Saura Lightfoot-Leon nel ruolo di Kick Kennedy e ancora Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots. “La storia dei Kennedy è quanto di più vicino abbiamo alla mitologia americana, a metà strada tra Shakespeare e Beautiful”, ha dichiarato lo showrunner Sam Shaw in un comunicato a Tudum di Netflix. “Ma la straordinaria e sfaccettata biografia di Fredrik Logevall svela le aspirazioni e i fardelli umani che si celano dietro il mito”.
LA CARRIERA E LE NOZZE CON ALICIA VIKANDER
Nato il 2 aprile 1977 a Heidelberg, in Germania, Michael Fassbender ha esordito nel cinema nel 2007 in un ruolo di supporto nel film 300 di Zack Snyder e ha poi recitato nelle pellicole Hunger e Shame, entrambe di Steve McQueen. Per la seconda ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile nella 68ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. In seguito, ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar, rispettivamente nel 2014 come Miglior attore non protagonista per il film 12 anni schiavo e nel 2016 come Miglior attore protagonista per il film Steve Jobs. Nel 2017 è apparso nella pellicola Song to Song di Terrence Malick con Ryan Gosling, Natalie Portman e Rooney Mara, e ha recitato nel sequel del film Prometheus, intitolato Alien: Covenant di Ridley Scott. Nel 2019 ha invece recitato nel film X-Men: Dark Phoenix, mentre nel 2023 è stato sia protagonista della pellicola Chi segna vince di Taika Waititi, sia del film The Killer di David Fincher, presentato in Concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel 2017 ha sposato a Ibizia la collega Alicia Vikander, che aveva conosciuto nel 2014 sul set del film La luce sugli oceani e dalla quale ha avuto due figli.
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