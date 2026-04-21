Euphoria 3, tra Spritz e American Dream. Recensione episodio 2

Rue Bennett ha trovato la sua collocazione nel mondo: è il braccio destro del manager del Silver Slipper, il nightclub di Alamo Brown la cui insegna recita "Completamente nudo. Sempre osceno" come se fosse un manifesto elettorale. Il lavoro consiste nel pulire i bagni e distribuire droga alle ballerine. Zendaya lo fa con quella naturalezza disarmante che ormai è la sua firma: rende plausibile qualsiasi cosa, anche una ex tossicomane che fa da intermediaria tra uno spacciatore e una spogliarellista alle due di notte.

La ballerina si chiama Angel — Priscilla Delgado, brava e spezzata nella misura giusta — ed era la migliore amica di Tish, la ragazza morta di overdose nell'episodio precedente. Quando Alamo le racconta che Tish si è innamorata e se n'è andata con un uomo, Angel non ci crede. Un giorno lancia tacchi a spillo e Rue le dice la verità: è morta. La notizia la manda in pezzi, e quello che segue è uno dei percorsi emotivi più riusciti dell'episodio. Angel crolla, smette di esibirsi, smette quasi di funzionare — e Alamo, con quella placida crudeltà che è il suo marchio di fabbrica, incarica Rue di convincerla ad andare in riabilitazione: o Angel entra in rehab, o Angel se ne va dal Silver Slipper, punto. Rue accetta il compito, e nel tragitto in macchina le descrive la struttura come un posto meraviglioso, quasi un rifugio, perché è quello che Angel ha bisogno di sentirsi dire. Angel trema. Le fa promettere che tornerà a prenderla. Rue promette.

Quando arrivano a Hope Springs, la realtà è l'opposto di quello che Rue aveva raccontato: corridoi bui, luce al neon che sfarfalla, una receptionist che non alza gli occhi dal cellulare e non fa compilare nessun modulo. "Lavori per Alamo?" chiede senza quasi guardare, come se la risposta cambiasse qualcosa — e in effetti la cambia, anche se non nel senso che Angel vorrebbe. Un assistente la porta via lungo il corridoio. Rue resta ferma, con quella sensazione specifica di aver appena fatto una cosa sbagliata senza sapere esattamente quale. Il posto puzza di losco da tutte le parti. Fuori, nell'auto parcheggiata nelle vicinanze, qualcuno la osserva senza che lei lo sappia. Levinson lascia la scena aperta come una ferita.

Prima di tutto questo, però, c'è un'altra Rue che l'episodio non dimentica: quella dei flashback notturni, la versione più buia e più vera. Alamo ha incaricato Rue di cancellare ogni traccia del passaggio di Tish dall'appartamento — la ragazza morta di overdose che non doveva essere mai lì. Rue raccoglie dallo scarico della doccia una ciocca dei suoi capelli. È un gesto piccolo, quasi banale, eppure è il momento in cui l'episodio smette per un secondo di essere cinico e diventa qualcos'altro: il contatto fisico con la morte di qualcuno che non conoscevi abbastanza. Poi brucia tutti gli effetti personali di Tish, e mentre le fiamme fanno il loro lavoro, Levinson taglia su uno dei flashback più strazianti della stagione: Rue che lascia un messaggio vocale in lacrime alla madre, chiedendole di tornare a casa, mentendo di essere pulita. La stazione di servizio illuminata nell'oscurità. La voce che si spezza. Da allora, dice la voce fuori campo, non è mai stata veramente sobria. È la sequenza che ricorda perché Euphoria, sotto tutti i western e le guest star e i maiali e le borse a forma di scarpa, è ancora e prima di tutto una serie sul dolore di non riuscire a smettere.