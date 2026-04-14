Euphoria 3, Andale! Tra Messico, Dio e droga. Recensione episodio uno

Quattro anni in cui Euphoria e' diventata leggenda, mito, oggetto di culto, come solo le grandi serie televisive sanno fare. Quattro anni durante i quali il mondo ha perso tre persone che avevano contribuito a costruire quella serie: Angus Cloud, il dolcissimo Fezco dalla faccia da bambino e l'anima da vecchio saggio, morto nel 2023 per un'overdose accidentale; Kevin Turen, produttore, scomparso improvvisamente nello stesso anno; e infine Eric Dane, il terribile Cal Jacobs, morto a febbraiocomparso nel 2026 per insufficienza respiratoria legata alla SLA.” Tre lutti che pesano come macigni sull'intera operazione e che trovano posto, giustamente, nella dedica finale del primo episodio. Tornare dopo tutto questo non era affatto scontato.

Eppure eccoci qui. Levinson sceglie di aprire con un'immagine che e' gia' un manifesto: Rue Bennett sul tetto del muro di confine tra Messico e Stati Uniti, l'auto bloccata in cima, incapace di andare avanti e incapace di tornare indietro. Non serve altro per capire dove siamo. E soprattutto, da che parte non si torna.