Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Adewale Akinnuoye-Agbaje in Euphoria 3: la storia dietro Alamo Brown

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Da Euphoria 3  (disponibile su Sky e NOW) al passato che sembra un film: Adewale Akinnuoye-Agbaje è il nuovo villain Alamo Brown, ma la sua storia è ancora più potente del personaggio. Nato a Londra e cresciuto tra abbandono, razzismo e identità spezzata, è stato anche skinhead prima di diventare attore. Da Oz a Lost fino a Hollywood, un percorso unico che oggi lo porta accanto a Zendaya in uno dei ruoli più inquietanti e affascinanti della stagione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ