Adewale Akinnuoye-Agbaje in Euphoria 3: la storia dietro Alamo Brown

Da Euphoria 3 (disponibile su Sky e NOW) al passato che sembra un film: Adewale Akinnuoye-Agbaje è il nuovo villain Alamo Brown, ma la sua storia è ancora più potente del personaggio. Nato a Londra e cresciuto tra abbandono, razzismo e identità spezzata, è stato anche skinhead prima di diventare attore. Da Oz a Lost fino a Hollywood, un percorso unico che oggi lo porta accanto a Zendaya in uno dei ruoli più inquietanti e affascinanti della stagione