Mr. & Mrs. Smith 2, la serie targata Prime riparte. Tutte le novità

La produzione, che dopo diversi ritardi doveva inziare lo scorso autunno, è ripartita da Los Angeles, con nuovi interpreti e una nuova scrittrice e showrunner

Mr.& Mrs. Smith tornarà in tv, in streaming su Prime Video, piattaforma che ha trasmesso nel 2024 la prima stagione composta da otto episodi, prossimamente.

La produzione dello show è attiva a Los Angeles, scelta come nuova location delle riprese grazie ad un incentivo concesso dalla California Film Commission.

L'ambientazione non è l'unica novità dello show che adotterà un formato antologico.

Nel cast ci sono nuovi protagonisti, giovanissimi: gli attori Talia Ryder e Mark Eydelshteyn, anche loro agenti sotto copertura come lo sono stati Donald Glover e Maya Erskine.

Stagione antologica e nuovo cast Dopo vari aggiornamenti sulla produzione di Mr. & Mrs. Smith, arrivano da Variety dettagli in esclusiva della nuova stagione, la cui lavorazione ha subito diversi ritardi.

La serie, che inizialmente doveva avere un formato standard, ha assunto da tempo un formato antologico.

Variety stesso aveva anticipato già nel 2024 che Erskine e Glover non sarebbero tornati nei rispettivi ruoli di co-protagonisti.

Il nuovo ciclo di episodi della serie vedrà l'introduzione di nuovi volti e questa volta, gli agenti sotto copertura saranno Talia Ryder e Mark Eydelshteyn.

Quest'ultimo è noto per il suo ruolo in Anora di Sean Baker, film pluripremiato agli Oscar 2025.

Ryder, invece, è apparsa in diversi film, incluso Mai raramente a volte sempre del 2020. Leggi anche Mr. & Mrs. Smith 2, arriva una seconda stagione