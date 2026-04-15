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Mr. & Mrs. Smith 2, la serie targata Prime riparte. Tutte le novità

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Vittoria Romagnuolo

Prime Video via Webphoto

La produzione, che dopo diversi ritardi doveva inziare lo scorso autunno, è ripartita da Los Angeles, con nuovi interpreti e una nuova scrittrice e showrunner

Mr.& Mrs. Smith tornarà in tv, in streaming su Prime Video, piattaforma che ha trasmesso nel 2024 la prima stagione composta da otto episodi, prossimamente. 
La produzione dello show è attiva a Los Angeles, scelta come nuova location delle riprese grazie ad un incentivo concesso dalla California Film Commission.
L'ambientazione non è l'unica novità dello show che adotterà un formato antologico
Nel cast ci sono nuovi protagonisti, giovanissimi: gli attori Talia Ryder e Mark Eydelshteyn, anche loro agenti sotto copertura come lo sono stati Donald Glover e Maya Erskine

Stagione antologica e nuovo cast

Dopo vari aggiornamenti sulla produzione di Mr. & Mrs. Smith, arrivano da Variety dettagli in esclusiva della nuova stagione, la cui lavorazione ha subito diversi ritardi.
La serie, che inizialmente doveva avere un formato standard, ha assunto da tempo un formato antologico
Variety stesso aveva anticipato già nel 2024 che Erskine e Glover non sarebbero tornati nei rispettivi ruoli di co-protagonisti. 
Il nuovo ciclo di episodi della serie vedrà l'introduzione di nuovi volti e questa volta, gli agenti sotto copertura saranno Talia Ryder e Mark Eydelshteyn. 
Quest'ultimo è noto per il suo ruolo in Anora di Sean Baker, film pluripremiato agli Oscar 2025. 
Ryder, invece, è apparsa in diversi film, incluso Mai raramente a volte sempre del 2020. 

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Se la prima stagione aveva offerto un certo numero di guest star d'eccezione, da Wagner Moura a Parker Posey, Paul Dano ed Alexander Skarsgård, ci si aspetta che anche nei nuovi episodi i piccoli ruoli possano essere affidati ad altri volti noti di Hollywood. 
Molte cose, in ogni caso, cambieranno, anche perché la produzione, nata da un'idea di Donald Glover e Francesca Sloane, ha visto l'addio di Sloane, e l'arrivo di Anna Ouyang Moench (che ha alle spalle titoli come Scissione e Beef), nel ruolo di showrunner e scrittrice.
La prima stagione di Mr. & Mrs. Smith ha ricevuto sedici candidature ai premi Emmy vincendo due statuette.
Anche nei nuovi episodi, saranno esplorate le dinamiche di coppia tra i protagonisti, all'interno di una trama spy ed action. 

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