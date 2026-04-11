Euphoria, arriva la terza stagione: cosa sappiamo

Torna con l'attesissima terza stagione Euphoria, la premiata serie HBO firmata Sam Levinson con la vincitrice dell'Emmy Zendaya. Appuntamento con i nuovi episodi dal 13 aprile, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda americana

Attesa finita. Arriva domani, 13 aprile, la terza stagione di Euphoria, la serie tv di HBO ideata da Sam Levinson con protagonisti, tra gli altri, la vincitrice Emmy Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi. I nuovi episodi, otto in tutto, verranno rilasciati in contemporanea con la messa in onda americana. In Italia saranno disponibili su Sky Atlantic con la cadenza di un episodio a settimana, tutti i lunedì, e, in streaming, sulla piattaforma NOW . Ecco dove eravamo rimasti.

DOVE ERAVAMO RIMASTI La seconda stagione di Euphoria era terminata con Rue (Zendaya) che, dopo un doloroso percorso di disintossicazione, perdona Elliot (Dominic Fike), che l’aveva denunciata. Cassie (Sydney Sweeney) interrompe furiosamente lo spettacolo di Lexi (Maude Apatow), ma quest'ultima riesce a portarlo a termine con il sostegno del pubblico, dedicandolo a Fezco (Angus Cloud). Nel finale, Rue e Lexi si riconciliano: Rue ringrazia l'amica per averle dato una nuova prospettiva sulla sua vita. Nate (Jacob Elordi) invece consegna a sorpresa suo padre (Eric Dane) alla polizia per vari reati. Approfondimento Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv

COSA SAPPIAMO FINORA SULLA TERZA STAGIONE Dopo un salto temporale di cinque anni, Rue è alle prese con la sobrietà e la vita da adulta. Anche Jules, Nate, Cassie, Maddie e Lexi, tutti fuori dal liceo, dovranno fare i conti con gli errori del passato e le conseguenze delle loro scelte. Come si vede dal primo trailer, che ha raggiunto 157 milioni di visualizzazioni in appena 48 ore stabilendo un record per HBO, Cassie diventa una cam girl, Maddy gestisce una sorta di harem a Hollywood mentre Rue si trova in Messico con un debito da saldare. La nuova stagione vedrà la partecipazione di guest stars d'eccezione, da Sharon Stone a Rosalìa, Natasha Lyonne, Kadeem Hardison, Marshawn Lynch e Trisha Paytas. Approfondimento Zendaya e il 2026: tra Euphoria 3 e The Drama qualcosa cambia