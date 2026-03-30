Zendaya è al centro del 2026 tra l’uscita di The Drama (1 aprile) e il ritorno di Euphoria 3 (13 aprile su Sky). Ma non è solo una questione di nuovi progetti: qualcosa nel suo percorso sta cambiando davvero. Da Dune a Challengers, fino ai prossimi film, l’attrice sta ridefinendo il concetto di star contemporanea. E mentre Hollywood la segue, il suo successo racconta molto più di una semplice carriera