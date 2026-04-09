Kate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd hanno ripercorso insieme il lascito culturale di uno show che ha ridefinito il ruolo della donna in televisione
Il 6 aprile 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles, le protagoniste originali di Charlie's Angels si sono riunite in occasione del PaleyFest per celebrare i cinquant'anni dalla prima puntata della serie.
Il ritorno degli Angeli (con standing ovation)
Kate Jackson, Cheryl Ladd e Jaclyn Smith si sono ritrovate per la prima volta insieme in pubblico dopo trentaquattro anni, in occasione del PaleyFest LA al Dolby Theatre di Los Angeles, per celebrare il cinquantesimo anniversario di Charlie's Angels.
Le tre attrici, oggi rispettivamente 77, 80 e 74 anni, sono apparse sorridenti e molto in sintonia, posando sul red carpet e raccontando aneddoti legati alla serie che le ha rese celebri in tutto il mondo. Il loro legame, nato sul set negli anni Settanta, è rimasto intatto nel tempo. Ad accoglierle, una lunga e calorosa standing ovation da parte del pubblico in sala.
Jaclyn Smith ha ricordato la vertigine di quell'esordio: da un giorno all'altro si è ritrovata, e come lei le sue colleghe, acclamata come una rockstar. Quando poi Cheryl Ladd si è unita al cast nella seconda stagione, ha aggiunto un elemento speciale e unico che ha amplificato ulteriormente il fenomeno. Un successo improvviso e travolgente, che nessuna delle tre aveva davvero previsto.
Durante l'incontro, le attrici hanno ricordato con commozione Farrah Fawcett, la più famosa delle Angel originali, scomparsa nel 2009 a causa di un tumore, la cui acconciatura con le onde bionde è ancora oggi tra le più imitate al mondo.
Un messaggio ancora attuale: le donne sono capaci quanto gli uomini
La serie tv Charlie's Angels è andata in onda dal 1976 al 1981, per un totale di 115 episodi preceduti da un film pilota. La serie raccontava le vicende di tre ex agenti di polizia di Los Angeles, assunte come detective private dal misterioso Charlie Townsend.
Le attrici hanno ribadito come la serie abbia contribuito a sfidare le norme di genere dell'epoca, ritraendo le donne come investigatrici capaci e coraggiose (nonostante le critiche di allora, che la etichettavano come puro intrattenimento superficiale). Lo show ha saputo trasmettere in modo discreto ma efficace il messaggio che le donne sono capaci quanto gli uomini, pur mantenendo un tono spensierato.
Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il racconto personale di Cheryl Ladd, che ha rivelato di aver affrontato una forma aggressiva di tumore al seno, descrivendo un percorso lungo e difficile che ora sembra essere sotto controllo.
Di recente, Sony Pictures ha avviato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film del franchise, con lo sceneggiatore Pete Chiarelli incaricato di scrivere la sceneggiatura. Mentre il 1° maggio è prevista una nuova riunione al Paley Honors, in occasione dell'uscita dell'autobiografia di Jaclyn Smith.