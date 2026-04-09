Kate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd hanno ripercorso insieme il lascito culturale di uno show che ha ridefinito il ruolo della donna in televisione

Il 6 aprile 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles, le protagoniste originali di Charlie's Angels si sono riunite in occasione del PaleyFest per celebrare i cinquant'anni dalla prima puntata della serie.

Il ritorno degli Angeli (con standing ovation)

Kate Jackson, Cheryl Ladd e Jaclyn Smith si sono ritrovate per la prima volta insieme in pubblico dopo trentaquattro anni, in occasione del PaleyFest LA al Dolby Theatre di Los Angeles, per celebrare il cinquantesimo anniversario di Charlie's Angels.

Le tre attrici, oggi rispettivamente 77, 80 e 74 anni, sono apparse sorridenti e molto in sintonia, posando sul red carpet e raccontando aneddoti legati alla serie che le ha rese celebri in tutto il mondo. Il loro legame, nato sul set negli anni Settanta, è rimasto intatto nel tempo. Ad accoglierle, una lunga e calorosa standing ovation da parte del pubblico in sala.

Jaclyn Smith ha ricordato la vertigine di quell'esordio: da un giorno all'altro si è ritrovata, e come lei le sue colleghe, acclamata come una rockstar. Quando poi Cheryl Ladd si è unita al cast nella seconda stagione, ha aggiunto un elemento speciale e unico che ha amplificato ulteriormente il fenomeno. Un successo improvviso e travolgente, che nessuna delle tre aveva davvero previsto.

Durante l'incontro, le attrici hanno ricordato con commozione Farrah Fawcett, la più famosa delle Angel originali, scomparsa nel 2009 a causa di un tumore, la cui acconciatura con le onde bionde è ancora oggi tra le più imitate al mondo.