L'universo de La casa di carta prosegue, l'annuncio a Siviglia

Le storie de “La casa di carta” non finiranno con “Berlino e la dama con l'ermellino”: l’annuncio è arrivato al termine di un evento della durata di tre giorni che ha coinvolto l'intera città Andalusa per celebrare la serie con protagonista Pedro Alonso, in arrivo su Netflix dal 15 maggio

E' arrivato al termine di un evento della durata di tre giorni che ha coinvolto l'intera città Andalusa per celebrare la serie con protagonista Pedro Alonso , in arrivo su Netflix dal 15 maggio , culminato in uno spettacolo mozzafiato sul fiume Guadalquivir con una performance a sorpresa di Rosalía .

Nella giornata di sabato 9 maggio lungo il fiume Guadalquivir migliaia di fan hanno assistito al momento in cui una barca piena di persone vestite con le iconiche tute rosse e le maschere di Dalí ha navigato lungo il fiume al ritmo di “Bella Ciao”, confermando che le storie de “ La casa di carta ” non finiranno con “Berlino e la dama con l'ermellino”.

L’universo de La casa di carta

Berlino e la dama con l'ermellino, il secondo capitolo di Berlino, la serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato dall’universo de La casa di carta, è in arrivo solo su Netflix dal 15 maggio. Le tre stagioni de La casa di carta continuano a occupare i posti 4, 6 e 7 nella Top 10 delle serie in lingua non inglese più viste nella storia di Netflix. Nella settimana di lancio, il primo capitolo di Berlino è stato la serie più vista al mondo ed è entrata nella Top 10 in 91 paesi. È rimasta per 7 settimane consecutive nella Top 10 delle serie in lingua non inglese, con 348 milioni di ore di visione e un totale di 53 milioni di visualizzazioni.

La SINOSSI

Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l'ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.