Charlie's Angels, arriva un nuovo film

Le Charlie's Angeles stanno per tornare.

Sony Pictures sta attualmente lavorando a una nuova versione del franchise, nato come serie poliziesca televisiva negli anni '70 e poi trasposto sul grande schermo.

La sceneggiatura porterà la firma di Pete Chiarelli, noto per Now You See Me 2 – I maghi del crimine e per il film d'animazione di recente uscita Goat - Sogna in grande.

La storia del franchise

Charlie's Angels, serie poliziesca su un trio di donne che lavorano presso l'agenzia investigativa privata Townsend, ha debuttato nel 1976 diventando fin da subito un fenomeno pop. I ruoli principali erano inizialmente intepretati da Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith. Poi, nella seconda stagione, arrivò Cheryl Ladd (e vi restò per i successivi 115 episodi). John Forsythe prestava la voce al capo "invisibile", Charlie Townsend, che dirigeva le operazioni al telefono.

A cavallo tra il 2000 e il 2008, Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu hanno ripreso i ruoli iconici degli angeli che lottano contro il crimine, lanciando il franchise nel territorio dei blockbuster. Il reboot Charlie's Angels del 2000 incassò 264 milioni di dollari al botteghino mondiale, dando vita al sequel del 2003 Charlie's Angels: Più che mai (prodotto da Barrymore con la sua Flower Films).

Tuttavia, i tentativi più recenti di rilancio del franchise hanno avuto meno successo. Il reboot televisivo del 2011 – con Annie Ilonzeh, Minka Kelly, Rachael Taylor nel ruolo degli angeli, Ramon Rodriguez nel ruolo di Bosley e Victor come voce di Charlie – è stato cancellato dopo che otto dei 13 episodi ordinati sono stati trasmessi su ABC. Nel 2019, Elizabeth Banks ha diretto un nuovo capitolo della saga cinematografica, con Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska. Il film aveva sia elementi della serie TV originale che elementi dei film degli anni 2000. Ma, al botteghino, ha incassato solo 73 milioni di dollari.