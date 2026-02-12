Goat - Sogna in grande, trama e cosa sapere del film d'animazione

Goat presenta un cast vocale internazionale ricco e diversificato, pieno di nomi noti del cinema, della TV e dello sport che prestano le loro voci ai personaggi del mondo animale di roarball. La voce del protagonista Will Harris, la capretta coraggiosa che sogna di giocare nella lega professionistica, è affidata a Caleb McLaughlin, noto per il ruolo di Lucas in Stranger Things. Accanto a lui ci sono Gabrielle Union nel ruolo della stella veterana Jett Fillmore e Nick Kroll nei panni del drago di Komodo Modo Olachenko. David Harbour presta la voce al forte rinoceronte Archie Everhardt, mentre Jenifer Lewis è la grintosa proprietaria della squadra. Tra gli altri doppiatori troviamo Nicola Coughlan, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Jelly Roll, Jennifer Hudson, Andrew Santino, Bobby Lee e Sherry Cola. Anche Stephen Curry e sua moglie Ayesha Curry partecipano come doppiatori: Curry dà voce alla giraffa Lenny Williamson e Ayesha a Carol.