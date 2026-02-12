Goat - Sogna in grande, trama e cosa sapere del film d'animazione

Introduzione
Diretto da Tyree Dillihay, e prodotto da Stephen Curry, il film (in sala dal 12 febbraio) celebra il legame tra sport e cinema. Protagonista della pellicola, un capretto che vuole diventare una stella della pallaruggente
Quello che devi sapere
La trama
Goat – Sogna in grande - al cinema da giovedì 12 febbraio - racconta la storia di Will Harris, una piccola capretta con sogni enormi: vuole giocare a pallaruggente, uno sport ad alta intensità simile alla pallacanestro ma ancora più spettacolare e competitivo. Contro ogni previsione, Will ottiene l’opportunità della vita entrando nella lega professionistica con la squadra dei Thorns, dominata da animali più grandi, forti e feroci. All’inizio, i suoi nuovi compagni - non credendo che un “piccolo” come lui possa reggere il ritmo e restare in campo più di un minuto - lo guardano con scetticismo. Ma, determinato e pieno di cuore, Will decide di dimostrare che il coraggio e la tenacia contano più della stazza. Nel corso del film affronta sfide, allenamenti difficili e momenti divertenti, cercando di rompere gli stereotipi e di cambiare le regole del gioco.
Stephen Curry produttore
Tra i suoi produttori, e i suoi doppiatori, Goat – Sogna in grande vanta addirittura Stephen Curry (tramite la sua casa di produzione Unanimous Media). Non solo: la stella dell'NBA presta anche la voce al personaggio di Lenny, una giraffa giocatrice di “roarball”, segnando una delle sue prime esperienze come attore in un film d’animazione. Il coinvolgimento in Goat si inserisce nel più ampio percorso che Curry sta compiendo nel mondo dell’intrattenimento: in passato ha prodotto serie e documentari che esplorano storie di sport, cultura e comunità, mentre in tempi recenti sta ampliando la sua presenza dietro le quinte per raccontare storie ispirazionali oltre il campo da gioco.
Il cast originale
Goat presenta un cast vocale internazionale ricco e diversificato, pieno di nomi noti del cinema, della TV e dello sport che prestano le loro voci ai personaggi del mondo animale di roarball. La voce del protagonista Will Harris, la capretta coraggiosa che sogna di giocare nella lega professionistica, è affidata a Caleb McLaughlin, noto per il ruolo di Lucas in Stranger Things. Accanto a lui ci sono Gabrielle Union nel ruolo della stella veterana Jett Fillmore e Nick Kroll nei panni del drago di Komodo Modo Olachenko. David Harbour presta la voce al forte rinoceronte Archie Everhardt, mentre Jenifer Lewis è la grintosa proprietaria della squadra. Tra gli altri doppiatori troviamo Nicola Coughlan, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Jelly Roll, Jennifer Hudson, Andrew Santino, Bobby Lee e Sherry Cola. Anche Stephen Curry e sua moglie Ayesha Curry partecipano come doppiatori: Curry dà voce alla giraffa Lenny Williamson e Ayesha a Carol.
Le voci italiane
Tra i doppiatori italiani di Goat troviamo Alessandro Florenzi, voce del pipistrello Rusty. Meglio conosciuto come calciatore professionista, qui presta la sua voce a un personaggio energico e buffo. Beatrice Arnera, attrice e cantante, interpreta la voce italiana di Olivia Burke, lo struzzo grintoso e amatissimo giocatore dei Vineland Thorns. Pierluigi Pardo doppia invece Chuck, l’anziano bufalo commentatore che - insieme a Rusty - segue le partite di ruggiball con ironia e passione.