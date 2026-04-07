Escono l’8 aprile su Amazon Prime Video le prime due puntate del nuovo e conclusivo capitolo della serie creata da Eric Kripke. Si riparte da un Paese nelle mani del Patriota, con quasi tutti i The Boys che sono stati arrestati e Starlight che sta organizzando un gruppo di Resistenza. Fra le guest star anche Seth Rogen, Jared Padalecki e Misha Collins

A poco meno di due anni dalla fine del quarto capitolo, e qualche mese dopo lo spin-off Gen V 2, arriva la quinta e ultima stagione di The Boys. I primi due episodi della serie creata da Eric Kripke - e basata sull'omonimo fumetto ideato da Garth Ennis e Darick Robertson - arrivano su Amazon Prime Video l’8 aprile, seguiti dalle successive sei puntate a cadenza settimanale fino al 20 maggio (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco dov’eravamo rimasti e cosa sapere.

Il finale della quarta stagione di The Boys Nel finale della quarta stagione di The Boys, l’omicidio di Victoria Neuman per mano di Billy Butcher porta alla presidenza il senatore Calhoun, il quale ordina subito le legge marziale e concede controllo totale al Patriota che - sostenuto da un esercito di Super potenziati - diventa il leader incontrastato degli Stati Uniti. Butcher è in possesso dell’unica fiala contenente il virus che può uccidere i Super, ed è determinato a usarla. Ryan è scappato dopo aver ucciso per sbaglio Grace Mallory. Quasi tutti i membri dei The Boys vengono arrestati dai Super di Vought, solo Starlight riesce a scappare. Infine, nella scena post credit, Patriota scopre che Soldatino è ancora vivo, ibernato in un luogo segreto. Vedi anche Superpoteri e tirannia, ultima stagione di "The Boys"

Gli eventi di Gen V 2 Nell’autunno del 2025 è andata in onda anche la seconda stagione di Gen V, spin-off di The Boys, i cui eventi sono stati un ponte narrativo imprescindibile per il quinto capitolo della serie madre. Marie e i suoi amici sono riusciti a uccidere Godolkin prima che lo scienziato portasse a termine uno sterminio di Super pianificato per lasciare sulla Terra solo quelli dotati di poteri avanzati. Nel finale, il gruppo in fuga viene raggiunto da Starlight e A-Train (di The Boys) che chiedono loro di unirsi alla Resistenza contro il Patriota. Leggi anche Gen V 2, arriva il nuovo capitolo della serie: le novità e cosa sapere