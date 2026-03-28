Avvocato Ligas episodio 5, recensione: il tempo presenta il conto

C'è un momento, all'inizio del quinto episodio di Avvocato Ligas, in cui la telecamera indugia su due oggetti posati nello studio di uno psicoterapeuta. Un orologio. Un rompicapo di legno a incastri, un burr puzzle. Non è una scelta decorativa — la serie non si permette scelte decorative. Il rompicapo si smonta e si risolve. L'orologio no. Il tempo scorre e non si negozia. Marcel Proust lo sapeva bene. E Ligas, che di Proust probabilmente non si è mai preoccupato granché, sta per impararlo a sue spese. Per quanto, grazie a questa puntata, scopriremo che il personaggio interpretato da Luca Argentero ha letto il Signore delle mosche e da quel momento la sua percezione dei bambini è cambiata.. Insomma con Ligas mai dire mai.

Lo psicologo gli fa una domanda semplice: perché ha picchiato il compagno della sua ex moglie? «Perché ero molto incazzato», risponde Ligas. Nessuna analisi, nessuna apertura. Sul padre, poi, si chiude come un'ostrica al limone: si mangia le unghie, si ritrae, si alza e se ne va venti minuti prima della fine della seduta. È il gesto che definisce tutto l'episodio, e forse tutta la serie: Ligas è il più grande avvocato della stanza, in qualsiasi stanza si trovi, tranne una. Quella in cui il cliente è lui.

Sulle immagini dei titoli partono le note di Bug dei Fontaines D.C. — canzone su un uomo disfunzionale, sull'amore quando smette di essere poesia e diventa ossessione, errore di sistema. La colonna sonora di Avvocato Ligas non accompagna le scene: le interpreta. A volte le contraddice. Quasi sempre le precede. È un racconto parallelo, non un tappeto.