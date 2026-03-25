Love Story: John Kenedy Jr. & Carolyn Bessette si è rivelato uno dei prodotti più seguiti sul piccolo schermo della stagione in corso, come confermano i dati di streaming sulle piattaforme Hulu e Disney+ su cui è distribuito (è la miniserie FX più vista di sempre dei rispettivi cataloghi, secondo Variety ). A un episodio dalla fine (il finale di stagione è atteso in Italia su Disney+ venerdì 27 marzo, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick), tuttavia, non c'è ancora notizia del possibile rinnovo dello show, pensato fin dall'inizio come una miniserie. Posto che la storia di John Kennedy Jr. e di Carolyn Bessette non possa proseguire, i fan sperano che il titolo si evolva in un prodotto antologico , ipotesi non esclusa dai realizzatori che hanno raccontato alla stampa i possibili scenari futuri della produzione . Connor Hines , creatore della serie , ha detto a Vanity Fair che gli piacerebbe sviluppare sul piccolo schermo un'altra grande storia d'amore: quella tra Liz Taylor e Richard Burton .

Liz Taylor e Richard Burton, coppia con grandi potenzialità

Sono molte le ragioni per cui Love Story, la miniserie prodotta da Ryan Murphy, è piaciuta al pubblico globale e risiedono tutte nel mix di buona sceneggiatura, ottimo casting ed eccellente lavoro in tutti gli aspetti visivi della una storia che ha il potere di trasportare lo spettatore nella New York degli anni Novanta, la città dove nacque l'amore tra John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

A monte, certo, c'è la scelta del soggetto, la relazione tra "il figlio d'America" e l'affascinante addetta alle pubbliche relazioni di Calvin Klein, famosa anche per essere stata una delle più grandi icone di stile di tutti i tempi nonché una delle donne più riservate di sempre.

Il fatto che la storia della coppia protagonista fosse poco esplorata dal cinema e dalla tv ha poi certamente contribuito all'ondata di curiosità del pubblico che da qualche mese si è lanciato nell'approfondimento dei veri fatti storici (la serie è tratta da un libro, One Upon a Time di Elizabeth Beller ed è dichiaratamente un prodotto di finzione, anche se ispirata a personaggi reali).

Love Story potrebbe avere, dunque, un seguito, visto che al pubblico piacciono queste storie?

Le coppie famose con storie d'amore tumultuose e appassionanti non mancano e al creatore della serie Connor Hines ne è venuta subito in mente una che è senz'altro esplosiva: Elizabeth Taylor e Richard Burton, leggende di Hollywood che si sono amate per più di venti anni, conservando un affetto profondo e dichiarato fino alla morte di entrambi.

Taylor e Burton "Hanno la giusta intensità", ha detto Hines a Vanity Fair. La coppia si è sposata due volte e per due volte ha divorziato, ha lavorato insieme ed è stata sempre al centro delle cronache rosa. Inoltre, anche qui, non mancherebbero le atmosfere glamour e lussuose che sono piaciute al pubblico nella prima storia.