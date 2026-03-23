The Madison, trama e cast della serie tv con Pfeiffer e Russell

A sostenere l’impianto narrativo di The Madison sono Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, protagonisti di una storia corale che si articola attraverso molteplici personaggi.

Michelle Pfeiffer interpreta Stacy Clyburn, matriarca determinata e punto di riferimento per l’intera famiglia, impegnata a mantenere uniti i propri cari nonostante le difficoltà. Moglie di Preston e madre di Paige e Abigail, Stacy rappresenta il centro emotivo della narrazione. L’attrice è celebre per ruoli iconici in Scarface, Tequila Sunrise - Tequila Connection e Batman - Il ritorno.

Kurt Russell veste invece i panni di Preston Clyburn, patriarca orgoglioso e marito devoto. La figura di Preston è strettamente legata alla tragedia che segna la famiglia, tanto che molti ipotizzano possa essere il membro scomparso. Russell ha segnato il cinema con interpretazioni in Elvis, diretto da John Carpenter, Fuga da Los Angeles e La cosa.

The Madison - ©Webphoto