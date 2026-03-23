The Madison, trama e cast della serie tv con Pfeiffer e Russell

Introduzione
Si intitola The Madison ed è il nuovo capitolo televisivo firmato Taylor Sheridan, il creatore di Yellowstone (di cui questa serie televisiva è uno spinoff).
Si sviluppa come un racconto familiare segnato dal dolore, immerso nei paesaggi del Montana e interpretato da un cast di primo piano. La nuova serie espande l’universo di Yellowstone senza seguirne direttamente la linea narrativa.
Si tratta di un debutto atteso nell’universo Yellowstone: con The Madison, Sheridan amplia ulteriormente il proprio universo narrativo televisivo, già noto per il successo della serie madre, quella originale diventata un cult. Il progetto, articolato in sei episodi, rappresenta una nuova incursione nel genere drama e arriva dopo un lungo periodo di sviluppo.
La distribuzione è avvenuta su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dove i primi tre episodi sono stati resi disponibili il 14 marzo 2026, seguiti dagli ultimi tre il 21 dello stesso mese.
Pur condividendo l’ambientazione e alcune suggestioni tematiche con la saga dei Dutton, The Madison si distingue per una narrazione autonoma, focalizzata su nuovi personaggi e su una vicenda familiare del tutto inedita.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su The Madison, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer nel video in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: una famiglia in fuga dal dolore
Al centro della serie tv The Madison si sviluppa la vicenda della famiglia Clyburn, un nucleo benestante di New York che decide di trasferirsi nella Madison River Valley, in Montana, dopo essere stato travolto da una tragedia devastante. Il cambiamento non è soltanto geografico, ma profondamente emotivo: il lutto diventa infatti il fulcro attorno a cui ruotano le dinamiche narrative.
Il racconto mette in contrapposizione due mondi distinti, quello dell’alta società newyorkese e quello rurale e selvaggio del Montana, facendo emergere le difficoltà di adattamento e le tensioni interne che accompagnano ogni membro della famiglia nel percorso di trasformazione.
Un cast di primo livello
A sostenere l’impianto narrativo di The Madison sono Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, protagonisti di una storia corale che si articola attraverso molteplici personaggi.
Michelle Pfeiffer interpreta Stacy Clyburn, matriarca determinata e punto di riferimento per l’intera famiglia, impegnata a mantenere uniti i propri cari nonostante le difficoltà. Moglie di Preston e madre di Paige e Abigail, Stacy rappresenta il centro emotivo della narrazione. L’attrice è celebre per ruoli iconici in Scarface, Tequila Sunrise - Tequila Connection e Batman - Il ritorno.
Kurt Russell veste invece i panni di Preston Clyburn, patriarca orgoglioso e marito devoto. La figura di Preston è strettamente legata alla tragedia che segna la famiglia, tanto che molti ipotizzano possa essere il membro scomparso. Russell ha segnato il cinema con interpretazioni in Elvis, diretto da John Carpenter, Fuga da Los Angeles e La cosa.
I figli e la nuova generazione
Nel racconto di The Madison trovano spazio anche le esperienze delle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con un cambiamento radicale. Elle Chapman interpreta Paige McIntosh, figlia minore cresciuta a New York e profondamente legata alla vita urbana, che fatica ad adattarsi alla nuova realtà del Montana. Chapman è apparsa accanto a Tom Hanks in Non così vicino (A Man Called Otto).
Al suo fianco, Patrick J. Adams è Russell McIntosh, marito di Paige e rappresentante di una prospettiva altrettanto disorientata di fronte al cambiamento. L’attore è noto per il ruolo di Mike Ross in Suits.
Abigail Reese, interpretata da Beau Garrett, è la figlia maggiore di Stacy e madre di Bridgette e Macy. Il suo forte senso di protezione verso le figlie definisce il suo percorso all’interno della storia.
Le relazioni familiari e i legami interni
La dimensione familiare di The Madison si arricchisce con ulteriori relazioni che ne ampliano la complessità. Matthew Fox interpreta Paul Clyburn, fratello di Preston, introducendo dinamiche fraterne che incidono sull’equilibrio del racconto. Fox è noto per i ruoli in Lost e Cinque in famiglia (Party of Five).
La nuova generazione è rappresentata anche da Bridgette Reese, interpretata da Amiah Miller, e da Macy, interpretata da Alaina Pollack. Entrambe affrontano il lutto e il trasferimento, offrendo uno sguardo più giovane sulle trasformazioni della famiglia.
Il Montana e i suoi abitanti
L’ambientazione gioca un ruolo centrale in The Madison, introducendo personaggi radicati nel territorio. Ben Schnetzer interpreta Van Davis, allevatore e uomo di legge che rappresenta il volto autentico del West contemporaneo.
Accanto a lui, Kevin Zegers è Cade Harris, figura chiave nel collegare i Clyburn alla comunità locale. Il suo ruolo facilita il contatto tra il mondo urbano da cui proviene la famiglia e la realtà rurale in cui si trova immersa.
Kestrel Harris, interpretata da Danielle Vasinova, incarna invece il legame profondo con la terra e le tradizioni del Montana, rappresentando l’identità più autentica della comunità.
Il legame con New York e il ruolo della terapia
Nonostante il trasferimento, il passato continua a influenzare i protagonisti di The Madison. Rebecca Spence interpreta Liliana Weeks, amica intima di Stacy e figura di supporto durante il periodo di lutto.
Il Dr. Phil Yorn, interpretato da Will Arnett, svolge invece un ruolo cruciale come terapeuta a New York, aiutando i membri della famiglia a elaborare il dolore. La sua presenza mantiene un filo diretto con la vita lasciata alle spalle, sottolineando la dimensione psicologica della narrazione.
Un racconto autonomo dentro un universo condiviso
All’interno dell’universo narrativo di Yellowstone, The Madison si distingue per la sua autonomia, concentrandosi su una nuova famiglia e su un percorso segnato da perdita e trasformazione.
Attraverso una struttura corale e un intreccio di relazioni complesse, la serie esplora le conseguenze emotive di una tragedia, mettendo in scena il difficile equilibrio tra il passato e la necessità di reinventarsi.