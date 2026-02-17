Something Very Bad Is Going to Happen, la nuova serie dagli ideatori di Stranger ThingsSerie TV
Debutterà il 26 marzo su Netflix, e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, la serie horror in 8 episodi prodotta da Matt e Ross Duffer
Dopo aver chiuso il capitolo di Stranger Things con un finale divisivo, i fratelli Duffer tornano a terrorizzare il pubblico. Questa volta, però, non si tratta di mostri nel Sottosopra: il nuovo incubo si consuma tra abiti da sposa, champagne e paranoia crescente. Something Very Bad Is Going to Happen è la prima serie horror prodotta dalla loro Upside Down Pictures, e debutterà su Netflix il 26 marzo 2026 con tutti gli otto episodi disponibili in un'unica uscita.
La trama
Something Very Bad Is Going to Happen segue una sposa e uno sposo nella settimana che precede le loro nozze sfortunate. Il titolo, come sottolinea Netflix con ironia, non è uno spoiler: è una promessa. La storia ruota attorno a Rachel Harkin (Camila Morrone) e Nicky Cunningham (Adam DiMarco), in procinto di sposarsi nella casa di famiglia, una dimora isolata e opulenta. Un luogo in cui, ben presto, cominciano a verificarsi strani eventi. Il vero cuore della serie non è il "cosa" accadrà, quanto il crescente senso di disagio e paura. Come spiega la creatrice Haley Z. Boston: "Lo spettacolo esplora la paura di sposare la persona sbagliata attraverso una lente horror". L'obiettivo? Far sentire al pubblico "la paranoia e la paura che Rachel sta provando", anche quando non è presente.
Il cast
Il cast mescola veterani del cinema e talenti emergenti della TV. Camila Morrone (Daisy Jones and the Six) è Rachel Harkin, la sposa al centro del caos, Adam DiMarco (The White Lotus) è Nicky Cunningham, lo sposo. Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight, Atypical) è Victoria, Ted Levine (Monk) è Dr. Cunningham. Ci sono poi Gus Birney nei panni di Portia, Karla Crome in quelli di Nell, Jeff Wilbusch nel ruolo di Jules.
Un horror psicologico
Il tono di Something Very Bad Is Going To Happen, come lo descrive Boston, è "inquietante, un terrore che entra sotto la pelle", mescolato alla narrazione guidata dai personaggi. La serie si distanzia dagli horror mainstream puntando su personaggi complessi, dialoghi affilati e momenti di assurdo umorismo nero. La sinossi ufficiale estesa offre un'ulteriore chiave di lettura: "Se Carrie è la versione horror di una ragazza che diventa donna, e Rosemary's Baby è la versione terrificante di una donna che diventa madre, Something Very Bad Is Going to Happen è l'approccio horror di una donna che diventa moglie".
Il ruolo dei fratelli Duffer
A differenza di Stranger Things, dove Matt e Ross Duffer hanno controllato ogni aspetto creativo, in Something Very Bad Is Going to Happen, fedeli al loro obiettivo di "trovare talenti e creativi che rispettiamo profondamente e aiutarli a far decollare lo spettacolo". La vera autrice è Haley Z. Boston, alla sua prima serie come showrunner. I Duffer hanno dichiarato: "Siamo rimasti sconvolti quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley. È un talento importante con una voce singolare: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley. Ci sentiamo fortunati a produrre il suo primo show e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il resto del mondo".