A differenza di Stranger Things, dove Matt e Ross Duffer hanno controllato ogni aspetto creativo, in Something Very Bad Is Going to Happen, fedeli al loro obiettivo di "trovare talenti e creativi che rispettiamo profondamente e aiutarli a far decollare lo spettacolo". La vera autrice è Haley Z. Boston, alla sua prima serie come showrunner. I Duffer hanno dichiarato: "Siamo rimasti sconvolti quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley. È un talento importante con una voce singolare: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley. Ci sentiamo fortunati a produrre il suo primo show e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il resto del mondo".