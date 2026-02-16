Under Salt Marsh - Segreti sommersi, il cast della serie tv Sky. FOTO

1/11 ©Webphoto

Kelly Reilly è Jackie Ellis in Under Salt Marsh, la nuova miniserie britannica disponibile su Sky e in streaming su NOW. Ex detective diventata insegnante, Jackie è tormentata dalla scomparsa della nipote Nessa, avvenuta tre anni prima mentre era ancora in polizia. Un caso che, alla fine, le è costato il lavoro. Quando un bambino di nove anni di nome Cefin viene trovato morto nella palude, inizia a pensare che i due casi siano collegati.

