Un legal drama elegante e contemporaneo che intreccia successo professionale e fragilità personali. Al centro, un avvocato brillante e controverso, costretto a fare i conti con le crepe dietro l’armatura del vincente. La serie Avvocato Ligas, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Nella serie che vede Luca Argentero nei panni dell’avvocato Ligas, il fascino del legal drama si intreccia a un racconto più intimo e contemporaneo. "Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che fosse scritta molto bene", racconta l’attore. "Poi ho recuperato anche il romanzo". Il riferimento è a Perdenti scritto da Gianluca Ferraris, un noir ambientato a Milano con protagonista un avvocato che esplora il mondo legale e le sconfitte personali.

Storie di fragilità tra alti e bassi

Federico Baccomo, sceneggiatore del progetto, spiega che già il titolo del romanzo era indicativo: i protagonisti sono “perdenti” non nel senso più superficiale del termine, ma perché nella loro vita hanno commesso errori, hanno nascosto le crepe sotto una “pezza a colori” e ora devono fare i conti con ciò che non ha funzionato. Tra loro c’è proprio Lorenzo Ligas, avvocato di successo solo in apparenza, costretto a confrontarsi con le proprie fragilità. Argentero sottolinea come un legal di questo livello, così stratificato e ambizioso, non sia frequente nel panorama italiano: per lui è stato "semplice e bellissimo" immergersi nella mentalità di un uomo brillante, cinico e magnetico, ma attraversato da profonde contraddizioni. Il regista Fabio Paladini definisce Ligas una serie costruita su due binari paralleli. Da un lato le apparenze: il lusso, le donne, la vita frenetica, le serate mondane, il successo professionale. Dall’altro la sfera privata, dove tutto sembra andare in pezzi. Ed è proprio lì che lo spettatore scopre le crepe nell’armatura del protagonista: vuoti, dolori e mancanze che Lorenzo deve imparare a riconoscere e, forse, a colmare.

La serie racconta il mondo della giustizia penale milanese, seguendo i casi più complessi affrontati da Ligas, avvocato geniale e provocatorio, capace di muoversi ai limiti delle regole pur di arrivare alla verità o alla vittoria. È un legal drama che intreccia processi, conflitti etici e vite private, mettendo a confronto due visioni opposte della giustizia. Avvocato Ligas, con Luca Argentero protagonista, è ambientata a Milano ed è disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW.