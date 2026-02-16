Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Avvocato Ligas, lo speciale della serie tv Sky Original con Luca Argentero. VIDEO

Serie TV

Un legal drama elegante e contemporaneo che intreccia successo professionale e fragilità personali. Al centro, un avvocato brillante e controverso, costretto a fare i conti con le crepe dietro l’armatura del vincente. La serie Avvocato Ligas, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Nella serie che vede Luca Argentero nei panni dell’avvocato Ligas, il fascino del legal drama si intreccia a un racconto più intimo e contemporaneo. "Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che fosse scritta molto bene", racconta l’attore. "Poi ho recuperato anche il romanzo". Il riferimento è a Perdenti scritto da Gianluca Ferraris, un noir ambientato a Milano con protagonista un avvocato che esplora il mondo legale e le sconfitte personali. 

Storie di fragilità tra alti e bassi

Federico Baccomo, sceneggiatore del progetto, spiega che già il titolo del romanzo era indicativo: i protagonisti sono “perdenti” non nel senso più superficiale del termine, ma perché nella loro vita hanno commesso errori, hanno nascosto le crepe sotto una “pezza a colori” e ora devono fare i conti con ciò che non ha funzionato. Tra loro c’è proprio Lorenzo Ligas, avvocato di successo solo in apparenza, costretto a confrontarsi con le proprie fragilità. Argentero sottolinea come un legal di questo livello, così stratificato e ambizioso, non sia frequente nel panorama italiano: per lui è stato "semplice e bellissimo" immergersi nella mentalità di un uomo brillante, cinico e magnetico, ma attraversato da profonde contraddizioni. Il regista Fabio Paladini definisce Ligas una serie costruita su due binari paralleli. Da un lato le apparenze: il lusso, le donne, la vita frenetica, le serate mondane, il successo professionale. Dall’altro la sfera privata, dove tutto sembra andare in pezzi. Ed è proprio lì che lo spettatore scopre le crepe nell’armatura del protagonista: vuoti, dolori e mancanze che Lorenzo deve imparare a riconoscere e, forse, a colmare.

 

 

La serie racconta il mondo della giustizia penale milanese, seguendo i casi più complessi affrontati da Ligas, avvocato geniale e provocatorio, capace di muoversi ai limiti delle regole pur di arrivare alla verità o alla vittoria. È un legal drama che intreccia processi, conflitti etici e vite private, mettendo a confronto due visioni opposte della giustizia. Avvocato Ligas, con Luca Argentero protagonista, è ambientata a Milano ed è disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Approfondimento

Avvocato Ligas, Gaia Messerklinger è Patrizia, ex moglie di Lorenzo
FOTOGALLERY

1/19
Serie TV

19 serie tv da vedere a febbraio

Febbraio porta con sé attesissimi ritorni, ma anche debutti illustri. Dalla prima serie tv con protagonista Robert De Niro, al debutto dei Pixar Animation Studios nel mondo delle serie televisive, ecco cosa vedere questo mese in streaming  

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

È morto Federico Frusciante, aveva 52 anni

Cinema

Era noto on line, tra YouTube e social, per le sue recensioni cinematografiche anche sul cinema...

Ken, eterno fidanzato di Barbie, compie 65 anni

Spettacolo

Sessantacinque candeline per l’eterno fidanzato della bambola più famosa al mondo, protagonista...

Sanremo 2026, Carlo Conti: "Andrea Bocelli super ospite della finale"

Musica

Andrea Bocelli sarà il super ospite della finale di Sanremo, in programma il 28 febbraio 2026....

È morto Pino Colizzi, storico doppiatore italiano

Spettacolo

È scomparso uno dei volti più riconoscibili del doppiaggio italiano, la cui voce ha dato vita a...

Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte

Musica

Il dj è stato scelto per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026,...

Spettacolo: Per te