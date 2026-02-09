Torna la serie simbolo degli anni Novanta che racconta la crescita di un gruppo di ragazzi nella lussuosa Beverly Hills ed affronta temi importanti come l’amicizia, l’amore e la ricerca della propria identità
Prima di tutti i teen drama moderni c’era lei, Beverly Hills 90210, l’iconica creatura in dieci stagioni di Aaron Spelling e Darren Star (Melrose Place, Sex and the city, Emily in Paris). Per la prima volta dal 2001 disponibile per intero, per la prima volta anche on demand, per la prima volta in HD e in 16:9: arriva su Sky e in streaming su NOW un vero e proprio cult generazionale. Raccontando l’adolescenza, i tormenti e gli amori di un gruppo di ragazzi californiani, dagli anni della scuola superiore fino al raggiungimento dell'età adulta, è la serie che più di tutte ha plasmato la TV e ispirato la moda per ragazzi nei decenni a venire. Spesso imitata ma mai eguagliata, la serie ha reso famosi i suoi protagonisti e ha conquistato un pubblico appassionato in tutto il mondo. Nel cast, tra i protagonisti, tantissimi nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Jason Priestley, James Eckhouse, Carol Potter, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green e i compianti Luke Perry e Shannen Doherty.
Un ritratto generazionale
Beverly Hills 90210 è una delle serie simbolo degli anni ’90 e racconta la crescita di un gruppo di ragazzi nella lussuosa Beverly Hills. La storia inizia con l’arrivo dei gemelli Brandon e Brenda Walsh, che dal tranquillo Minnesota si ritrovano catapultati in un mondo fatto di ricchezza, apparenze e forti contrasti sociali. Attraverso le loro esperienze e quelle degli amici - Kelly, Dylan, Donna, Steve, Andrea e David - la serie affronta temi importanti come l’amicizia, l’amore, le dipendenze, la pressione sociale e la ricerca della propria identità. Nel corso delle stagioni i personaggi maturano, affrontano errori e delusioni, passando dall’adolescenza all’età adulta. Il successo della serie nasce proprio dalla capacità di unire il glamour tipico di Beverly Hills a problemi reali, rendendo le storie vicine e riconoscibili per un’intera generazione.
