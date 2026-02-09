Prima di tutti i teen drama moderni c’era lei, Beverly Hills 90210, l’iconica creatura in dieci stagioni di Aaron Spelling e Darren Star (Melrose Place, Sex and the city, Emily in Paris). Per la prima volta dal 2001 disponibile per intero, per la prima volta anche on demand, per la prima volta in HD e in 16:9: arriva su Sky e in streaming su NOW un vero e proprio cult generazionale. Raccontando l’adolescenza, i tormenti e gli amori di un gruppo di ragazzi californiani, dagli anni della scuola superiore fino al raggiungimento dell'età adulta, è la serie che più di tutte ha plasmato la TV e ispirato la moda per ragazzi nei decenni a venire. Spesso imitata ma mai eguagliata, la serie ha reso famosi i suoi protagonisti e ha conquistato un pubblico appassionato in tutto il mondo. Nel cast, tra i protagonisti, tantissimi nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Jason Priestley, James Eckhouse, Carol Potter, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green e i compianti Luke Perry e Shannen Doherty.