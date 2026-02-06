Sweetpea, trama e cast della serie dark comedy in streaming su Prime VideoSerie TV
Introduzione
Dal 6 febbraio sono disponibili su Prime Video tutti gli episodi della prima stagione di Sweetpea, la serie televisiva britannica con Ella Purnell, basata ull'omonimo romanzo di CJ Skuse. Lo show, una black comedy attraversata da un forte vena thriller, è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e NOW tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Sweetpea, quando esce e dove vederlo
Sweetpea è una serie televisiva britannica del 2024 basata sul romanzo omonimo del 2017 della scrittrice britannica Claire Joanna Skuse. Lo show, diretto da Ella Jones, è una commedia nera con una trama thriller. Il debutto televisivo nel Regno Unito è dell'autunno 2024. In Italia arriva su Prime Video come parte delle novità seriali della tv in streaming del mese, il 6 febbraio.
I sei episodi, dalla durata compresa tra 40 e 50 minuti, sono tutti già visibili anche su Sky Q, Sky Glass e NOW tramite la app Smart Stick.
Sweetpea, di cosa parla la serie tv
Rhiannon Lewis (l'attrice Ella Purnell) è una giovane ragazza che vive nella cittadina britannica fittizia di Carnsham col suo cane e suo padre.
Invisibile al lavoro e, in generale, in ogni contesto in cui si presenta, ignorata dal ragazzo che le piace, vittima dei bulli che la sminuiscono continuamente, Rhiannon scopre di possedere un nuovo inebriante potere, venuto fuori dopo la morte del genitore. Da questo evento traumatico, Rhiannon diventa protagonista della sua vita ed intraprende un percorso di vendetta contro tutti quelli che ha incontrato e sviluppa anche un pericoloso debole per l'omicidio.
Il cast dello show
Ella Purnell, la star britannica di Fallout, Yellowjackets, Belgravia e dei film Maleficent e Non lasciarmi, è la protagonista di questa storia travolgente ricca di black humor e situazioni al limite. Nel cast, figurano molti volti noti della serialità britannica e non solo.
Nicôle Lecky (già vista in Mood e Wild Cherry) è Julia, antagonista di Rhiannon. Calam Lynch (nel cast di Miss Austen) è AJ. Jon Pointing (in Plebs) è Craig. Leah Harvey (nel cast di Fondazione) è Marina.
Tra gli altri interpreti: Jeremy Swift, Dustin Demri-Burns e Miriam Petche.
I temi della trama: bullismo, violenza e invisibilità sociale
Rhiannon, la protagonista di Sweetpea, è una storia ricca di eventi bizzarri e criminali compiuti per mano della protagonista che è una classica anti-eroina, una perdente che inizia un percorso di riscatto, spinta dalle sue frustrazioni e dai comportamenti violenti altrui.
La protagonista dello show reagisce in maniera estrema ai traumi del suo passato e al bullismo delle persone che la circondano.
Il trailer ufficiale (presente in alto in questa scheda) mostra le situazioni difficili nelle quali la giovane si sente non vista dai colleghi e dai conoscenti.
L'invisibilità sociale è il grande argomento su cui le azioni criminali di Rhiannon fanno luce. La protagonista della serie ci invita a riflettere sul tema della salute mentale che nel suo caso trova sfogo nella vendetta, molte volte cruenta, nei confronti dell'altro, persone che non sopporta, spesso uomini violenti nei confronti delle donne.
Il tono scelto per questo racconto è quello della black comedy. La doppia vita di Rhiannon procede tra battute sarcastiche e pungenti.
Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione poco dopo la messa in onda della prima nel Regno Unito ma i nuovi episodi non hanno ancora una data di uscita ufficiale.
Il romanzo originale da cui è tratta la serie è stato pubblicato in Italia col titolo "Sweetpea. Non chiamarmi tesoro", la casa editrice è TimeCrime.