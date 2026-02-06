Rhiannon, la protagonista di Sweetpea, è una storia ricca di eventi bizzarri e criminali compiuti per mano della protagonista che è una classica anti-eroina, una perdente che inizia un percorso di riscatto, spinta dalle sue frustrazioni e dai comportamenti violenti altrui.

La protagonista dello show reagisce in maniera estrema ai traumi del suo passato e al bullismo delle persone che la circondano.

Il trailer ufficiale (presente in alto in questa scheda) mostra le situazioni difficili nelle quali la giovane si sente non vista dai colleghi e dai conoscenti.

L'invisibilità sociale è il grande argomento su cui le azioni criminali di Rhiannon fanno luce. La protagonista della serie ci invita a riflettere sul tema della salute mentale che nel suo caso trova sfogo nella vendetta, molte volte cruenta, nei confronti dell'altro, persone che non sopporta, spesso uomini violenti nei confronti delle donne.

Il tono scelto per questo racconto è quello della black comedy. La doppia vita di Rhiannon procede tra battute sarcastiche e pungenti.

Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione poco dopo la messa in onda della prima nel Regno Unito ma i nuovi episodi non hanno ancora una data di uscita ufficiale.

Il romanzo originale da cui è tratta la serie è stato pubblicato in Italia col titolo "Sweetpea. Non chiamarmi tesoro", la casa editrice è TimeCrime.