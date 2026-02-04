Avvocato di difesa, arriva la quarta stagione: dove eravamo rimasti

Avvocato di difesa, arriva la quarta stagione della serie tv Netflix: dove eravamo rimastiSerie TV
Domani, 5 febbraio, debutta in streaming la nuova stagione - in dieci episodi - tratta dalle opere di Michael Connelly. Protagonista è sempre Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell'avvocato penalista Mickey Haller che gestisce i suoi casi a bordo di una limousine Lincoln. Ecco qualche anticipazione
Attesa finita per gli appassionati dei casi di Mickey Haller. A due anni dal capitolo precedente domani, 5 febbraio, sbarca su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) la quarta stagione di Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer. La serie televisiva ha per protagonista l'eccentrico avvocato di Los Angeles, interpretato dall'attore Manuel Garcia-Rulfo, che opera rigorosamente dal sedile posteriore di una Lincoln. Da La lista a Il quinto testimone e Il dio della colpa: sin dal debutto nel 2022 la serie crime-legal, creata da David Kelley e Ted Humphrey, trae ispirazione dalla collana di romanzi dello scrittore statunitense Michael Connelly.
CHI È IL PROTAGONISTA DELLA SERIE
Haller è un avvocato penalista carismatico ma inquieto, in lotta da anni contro la dipendenza da antidolorifici dopo un incidente in surf dal quale non si è mai del tutto ripreso. La sua carriera riprende slancio quando eredita lo studio e i casi del collega Jerry Vincent, ucciso in circostanze poco note. La passione per i casi intricati aiutano il protagonista, ironico e anticonformista, a riprendere in mano la sua vita. Un aiuto arriva poi dal team dell'ufficio legale composto dall'ex moglie Lorna Crain (Becki Newton), dall'investigatore privato Cisco (Angus Simpson) e dall'autista Izzy Letts (Jazz Raycole), quest'ultima fondamentale per mantenere la sobrietà.
COSA È SUCCESSO NELLE PRIME STAGIONI
Dagli spacciatori a ricchi imprenditori dell'alta società californiana fino a persone comuni schiacciate dal sistema: la serie si snoda su imputati di varie estrazioni sociali che l'avvocato Haller si trova a difendere non senza dissidi interiori. Come Trevor Elliot, magnate dei videogiochi accusato del duplice omicidio della moglie e del suo amante. Nella seconda stagione, la carriera del legale rischia di franare quando avvia una relazione con Lisa Trammel, chef sospettata di aver assassinato un potente costruttore edile. L'intreccio tra processi in tribunale e vita personale si fa ancora più fitto nella terza stagione, quando Mickey Haller accetta di difendere un uomo coinvolto nell'uccisione di Gloria Dayton, sua ex cliente e amica di lunga data.
ANTICIPAZIONI E NEW ENTRIES
A differenza di altre stagioni, i nuovi episodi di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer verranno rilasciati su Netflix nell'unica data del 5 febbraio 2026. La quarta stagione è formata da dieci puntate ed è tratta dal romanzo di Connell del 2013 La legge dell'innocenza. Questa volta Haller deve affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera: insieme alla sua squadra, dovrà difendere se stesso dall'accusa di omicidio dopo che nel bagagliaio della sua Lincoln viene ritrovato un cadavere. La stagione si annuncia ricca di novità, a partire dall'ingresso nel cast di Cobie Smulders, la Robin Scherbatsky di How I Met Your Mother. A seguire le vicende di Haller ci saranno inoltre le attrici Sasha Alexander e Costance Zimmer. In attesa delle nuove storie, la serie è stata già confermata per una quinta stagione, ispirata al romanzo Il giorno dell'innocenza.
