Avvocato di difesa, arriva la quarta stagione: dove eravamo rimasti

Domani, 5 febbraio, debutta in streaming la nuova stagione - in dieci episodi - tratta dalle opere di Michael Connelly. Protagonista è sempre Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell'avvocato penalista Mickey Haller che gestisce i suoi casi a bordo di una limousine Lincoln. Ecco qualche anticipazione

Attesa finita per gli appassionati dei casi di Mickey Haller. A due anni dal capitolo precedente domani, 5 febbraio, sbarca su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) la quarta stagione di Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer. La serie televisiva ha per protagonista l'eccentrico avvocato di Los Angeles, interpretato dall'attore Manuel Garcia-Rulfo, che opera rigorosamente dal sedile posteriore di una Lincoln. Da La lista a Il quinto testimone e Il dio della colpa: sin dal debutto nel 2022 la serie crime-legal, creata da David Kelley e Ted Humphrey, trae ispirazione dalla collana di romanzi dello scrittore statunitense Michael Connelly.

CHI È IL PROTAGONISTA DELLA SERIE Haller è un avvocato penalista carismatico ma inquieto, in lotta da anni contro la dipendenza da antidolorifici dopo un incidente in surf dal quale non si è mai del tutto ripreso. La sua carriera riprende slancio quando eredita lo studio e i casi del collega Jerry Vincent, ucciso in circostanze poco note. La passione per i casi intricati aiutano il protagonista, ironico e anticonformista, a riprendere in mano la sua vita. Un aiuto arriva poi dal team dell'ufficio legale composto dall'ex moglie Lorna Crain (Becki Newton), dall'investigatore privato Cisco (Angus Simpson) e dall'autista Izzy Letts (Jazz Raycole), quest'ultima fondamentale per mantenere la sobrietà. COSA È SUCCESSO NELLE PRIME STAGIONI Dagli spacciatori a ricchi imprenditori dell'alta società californiana fino a persone comuni schiacciate dal sistema: la serie si snoda su imputati di varie estrazioni sociali che l'avvocato Haller si trova a difendere non senza dissidi interiori. Come Trevor Elliot, magnate dei videogiochi accusato del duplice omicidio della moglie e del suo amante. Nella seconda stagione, la carriera del legale rischia di franare quando avvia una relazione con Lisa Trammel, chef sospettata di aver assassinato un potente costruttore edile. L'intreccio tra processi in tribunale e vita personale si fa ancora più fitto nella terza stagione, quando Mickey Haller accetta di difendere un uomo coinvolto nell'uccisione di Gloria Dayton, sua ex cliente e amica di lunga data.