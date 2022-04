Avvocato di difesa, il trailer della serie Netflix

Avvocato di difesa, il trailer mostra la breve trama della nuova serie Netflix

Manuel Garcia-Rulfo e Neve Campbell sono i protagonisti dei dieci episodi della prima stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, la nuova serie Netflix incentrata sulle vicende dell’avvocato penalista Mickey Haller e della sua famiglia, in una storia ricca di colpi di scena, liberamente ispirata alla collana di romanzi omonima di Michael Connelly (2005) e al film di Brad Furman con Matthew McConaughey. Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Los Gatos a partire dal prossimo 13 maggio. Condiviso nel frattempo un primo trailer su YouTube e una breve trama. La stagione, che prende spunto dal secondo romanzo di Connelly, dal titolo La Lista, racconta le intricate vicende di Mickey Haller, noto avvocato penalista stabilitosi a Los Angeles, e capace di mettersi prontamente nei guai grazie alla sua indole curiosa e anticonformista. Il suo ufficio? Tenere a bada la sua personalità fuori dagli schemi non è facile dal retro di una scrivania. È per questo che Haller dà il meglio di sé sulla sua tanto amata automobile, la Lincoln Town Car, l’unica a bordo della quale riesce a preparare i suoi casi, trovando sempre le migliori soluzioni per vincere di fronte all’accusa, ma anche per spostarsi in città. A stemperare la sua personalità carismatica, che non si fa mettere di certo i piedi in testa, Maggie McPherson, procuratore distrettuale di Los Angeles ed ex moglie del protagonista.