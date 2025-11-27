Call My Agent - Italia 3, trama e guest star del finale di stagione

Call My Agent - Italia 3, mamma Leone e Ficarra & Picone. Le anticipazioni del finale
Nuovi talent, nuovi imprevisti e la solita irresistibile confusione alla CMA, che rischia di finire cannibalizzata dalla potente agenzia internazionale UBA. Miriam Leone e Ficarra & Picone chiudono la stagione della serie Sky Original. Con i camei di Tananai e Giorgia. Venerdì 28 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
La terza stagione di Call My Agent - Italia si avvicina al gran finale, e il caos alla CMA raggiunge nuove vette. Tra un’attrice amatissima – Miriam Leone - in cerca di ruoli fuori dai soliti schemi dopo la gravidanza, uno storico duo comico, Ficarra & Picone, sull’orlo della crisi in vista di un anniversario importante, e i divertenti camei di Tananai e Giorgia, gli agenti dovranno fare i conti con fragilità e ambizioni dei propri assistiti, e con la minaccia sempre più concreta di UBA, la grande agenzia americana che vuole a tutti i costi cannibalizzare la CMA. Gli episodi finali, il quinto e il sesto, saranno disponibili da domani venerdì 28 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
La trama dell'episodio 5
Dopo la maternità, Miriam Leone è pronta a tornare sul set. Le proposte fioccano, ma sono spesso ruoli di madri, a rispecchiare il suo nuovo status. Miriam però sul set non vuole sentir parlare di pannolini e ninne. Ama i ruoli che la portano lontano dalla vita di tutti i giorni e, con l’aiuto di Lea, è decisa ad assicurarsi il ruolo più difficile, quello che sembra impossibile da ottenere.
La trama dell'episodio 6
Mentre a Roma è in corso il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo, evento reale fra gli appuntamenti più rilevanti per la industry internazionale, nel corso del quale è ambientata una scena decisiva del finale di stagione, alla CMA c’è un po’ di scompiglio. Ficarra e Picone si apprestano a celebrare i 30 anni di carriera del loro duo, quando un imprevisto mette a dura prova il loro legame: Picone viene scelto dai fratelli Coen come protagonista della loro nuova serie televisiva. Si tratta di diventare una star internazionale, di andare in America, soprattutto di lasciare Ficarra. Riuscirà Vittorio, il loro agente, a impedire che il duo si sfaldi?
Il cast
Prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione di Call My Agent - Italia, remake del cult Dix pour cent, è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 2 e 5) e Tommaso Renzoni (ep. 4).
Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei - nel primo episodio Simon & The Stars e Cristina Marino, nel secondo Matteo Giuggioli ed Elia Nuzzolo - tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.
Le guest star della terza stagione
A portare trambusto nella vita degli agenti e gli assistenti della CMA in questa terza stagione sono stati Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio, insieme a Miriam Leone e Ficarra & Picone.
Call My Agent 3, CMA tra guai e nuove sfide. Foto degli episodi 3 e 4
Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida, ma per ottenerla deve risolvere un equivoco. Il cast di 'Romanzo Criminale - La Serie' si prepara a un reboot che non va esattamente come previsto. I nuovi episodi su Sky e NOW da venerdì 21 novembre. Sempre disponibili on demand