Maradona, una serie animata racconterà ai bambini del Pibe de Oro

Una nuova produzione animata di origine indiana si prepara a ripercorrere la vicenda umana e sportiva di Diego Armando Maradona, proponendo ai piccoli spettatori un viaggio narrativo all’interno della vita del Pibe de Oro. Un personaggio che continua a suscitare fascino e interrogativi, trasformato ora in protagonista di una serie che mira a condensarne il mito attraverso un linguaggio moderno e immediato. A guidare l’iniziativa è Reliance Animation, realtà di Mumbai che opera sotto l’ombrello di Reliance Entertainment. Lo studio ha ottenuto i diritti necessari per realizzare una serie sceneggiata interamente fondata sulla biografia di Maradona. Il racconto seguirà l’evoluzione del campione, dagli anni della formazione ai trionfi che ne hanno decretato lo status internazionale. Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, è stato concepito per essere distribuito sia in streaming sia sulle reti televisive.

Un'intesa che attraversa continenti L'accordo che ha reso possibile la produzione nasce dalla collaborazione con SATTVICA SA, la società argentina che detiene i diritti d'immagine di Maradona, e dalla mediazione di Bridge Marketing Group Inc. La serie si propone di attraversare le molteplici sfaccettature della sua parabola: dalle tappe sportive più celebrate alle difficoltà personali, fino al peso culturale che la sua figura ha esercitato ben oltre il campo da gioco.

Il benestare della famiglia Maradona Il progetto ha trovato il consenso ufficiale della famiglia del campione. Shibasish Sarkar, CEO di Reliance Entertainment, ha espresso grande soddisfazione dichiarando: “Siamo entusiasti di portare la straordinaria storia di Diego Maradona a una nuova generazione attraverso l'animazione”. A suo avviso, la storia di Maradona è un intreccio di “resilienza, passione e successi” capace di coinvolgere pubblici di ogni provenienza. Anche il CEO di Reliance Animation, Tejonidhi Bhandare, ha messo in evidenza la portata dell’iniziativa per lo studio, definendola un’occasione decisiva. Bhandare ha sottolineato l’impegno del team nel ricostruire “lo spirito, le difficoltà e i trionfi della vita di Maradona” affinché risultino accessibili agli spettatori di tutte le età e culture.

Rita Maradona, in rappresentanza di SATTVICA SA, ha aggiunto: "Noi, le sorelle di Diego, siamo molto felici e orgogliose di questo nuovo progetto con una società prestigiosa come Reliance, con la quale cercheremo di raggiungere il pubblico dei bambini e di far conoscere nostro fratello a tutti i bambini del mondo".