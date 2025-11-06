Death by Lightning, trama e cast della serie storica su Netflix

James A. Garfield è stato il ventesimo presidente degli Stati Uniti e il suo breve mandato è ricordato nei libri di storia anche per i tragici avvenimenti che segnarono la sua morte, avvenuta a seguito di una ferita da arma da fuoco, un colpo di pistola che lo portò alla morte due mesi dopo lo sparo, opera di che gli fu inferta da Charles Guiteau, un avvocato fallito con pesanti ambizioni politiche.

La storia vera dell'ascesa alla Casa Bianca di Garfield e gli eventi del suo breve mandato sono al centro della trama dello show che è un vero e proprio tuffo nella seconda metà dell'Ottocento e che ben descrive, come prova il trailer disponibile in testa alla scheda, lo scenario politico e sociale degli Stati Uniti del tempo.

La storia parte con la Convention nazionale dei Repubblicani del 1880, prosegue con le elezioni e passa per i tradimenti interni alla Casa Bianca. Parallelamente alla storia di Garfield, scopriamo la figura di Charles Guiteau che, animato dalla voglia di emergere, sfida la macchina politica fino al suo vertice.