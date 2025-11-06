Death by Lightning, trama e cast della serie storica su Netflix

Death by Lightning, trama e cast della nuova serie storica in streaming da oggi su NetflixSerie TV
Introduzione
Death By Lightning, la nuova serie storica disponibile su Netflix dal 6 novembre, è una delle novità per gli amanti della serialtà in streaming di questo mese. Il titolo, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è ambientato nella seconda metà dell'Ottocento. Animato da un cast stellare, nel quale spiccano Michael Shannon, Matthew Macfadyen e Nick Offerman, racconta la storia vera del ventesimo presidente americano James Garfield.
Quello che devi sapere
Death by Lightning, quando esce e dove vederlo
Death by Lightning è una miniserie televisiva statunitense distribuita da Netflix dal 6 novembre 2025. Lo show, di genere storico e drammatico, è composto da 4 episodi, dalla durata compresa tra 46 minuti e poco più di un'ora.
Creato da Mike Makowsky (Bad Education), è prodotto dal duo composto da David Benioff e D.B. Weiss, ideatori de Il Trono di Spade.
Il titolo è disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.
La trama di Death by Lightning
James A. Garfield è stato il ventesimo presidente degli Stati Uniti e il suo breve mandato è ricordato nei libri di storia anche per i tragici avvenimenti che segnarono la sua morte, avvenuta a seguito di una ferita da arma da fuoco, un colpo di pistola che lo portò alla morte due mesi dopo lo sparo, opera di che gli fu inferta da Charles Guiteau, un avvocato fallito con pesanti ambizioni politiche.
La storia vera dell'ascesa alla Casa Bianca di Garfield e gli eventi del suo breve mandato sono al centro della trama dello show che è un vero e proprio tuffo nella seconda metà dell'Ottocento e che ben descrive, come prova il trailer disponibile in testa alla scheda, lo scenario politico e sociale degli Stati Uniti del tempo.
La storia parte con la Convention nazionale dei Repubblicani del 1880, prosegue con le elezioni e passa per i tradimenti interni alla Casa Bianca. Parallelamente alla storia di Garfield, scopriamo la figura di Charles Guiteau che, animato dalla voglia di emergere, sfida la macchina politica fino al suo vertice.
Il cast della serie
In Death by Lightning il candidato all'Oscar Michael Shannon è il presidente degli Stati Uniti Garfield mentre il vincitore dell'Emmy Award Matthew Macfadyen è Charles Guiteau. La candidata all'Emmy Betty Gilpin è Lucretia Garfield, moglie del presidente, Nick Offerman , vincitore dell'Emmy per The Last of Us, è Chestre Arthur.
Tra gli interpreti dello show anche Shea Whigham, Tuppence Middleton e Bradley Withford.
Un caso politico e medico
Death by Lightning si basa sui fatti storici raccontati nel libro della scrittrice e giornalista americana Candice Millard "Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President" che descrive le circostanze della morte del presidente, sopragiunta dopo lunga agonia.
Dopo lo sparo, il presidente rimase col proiettile conficcato nel corpo per ben settantanove giorni che trascorse sotto osservazione da parte dei medici che lo presero in cura ma che, principalmente per le scarse competenze del tempo, non furono in grado si salvagli la vita.
La serie esplora molti temi ed essenzialmente discute di potere, ambizione e democrazia, facendo luce su un periodo della storia americana per molti poco conosciuto.
Girato a Budapest per quattro mesi, ha dato occasione agli attori di confrontarsi con personaggi complessi e ai realizzatori di portare in tv un prodotto che racconta di un'America divisa e delle responsabilità di chi governa in un periodo duro, successivo alla Guerra Civile ma, per troppi aspetti, molto vicino al presente.