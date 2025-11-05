Vita da strega, in sviluppo la serie reboot

Il piccolo schermo si prepara a riscoprire un classico senza tempo. Fox ha annunciato ufficialmente di aver avviato la produzione di un reboot della serie che per generazioni ha fatto sognare con la sua miscela di ironia, romanticismo e incantesimi. Il nuovo progetto nasce da una collaborazione con Sony Pictures Television e punta a riportare in vita l’amore impossibile – e irresistibile – tra una strega e un uomo qualunque



La serie indimenticabile Vita da strega è pronta a tornare: Fox rilancia la magia dello show cult. Il piccolo schermo si prepara a riscoprire un classico senza tempo perché la suddetta Fox ha annunciato ufficialmente di aver avviato la produzione di un reboot della serie televisiva che per generazioni ha fatto sognare con la sua miscela di ironia, romanticismo e incantesimi. Il nuovo progetto nasce da una collaborazione con Sony Pictures Television e punta a riportare in vita l’amore impossibile – e irresistibile – tra una strega e un uomo qualunque.

Alla guida della nuova versione ci sarà Judalina Neira, già nota per il suo lavoro in The Boys, che firmerà la sceneggiatura e ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Al suo fianco, il produttore Doug Robinson. I due lavoreranno fianco a fianco con Sony Pictures Television, la stessa casa che aveva custodito per anni i diritti del titolo originale.

Neira, attraverso la sua società Famous Last Words, aveva siglato nel 2024 un accordo con Sony TV, rinnovato di recente. Da allora, il suo obiettivo è sempre stato chiaro: riportare Vita da strega in televisione con un linguaggio contemporaneo. Dopo mesi di trattative, durante l’estate Fox ha deciso di scommettere sul progetto, portando a compimento un’intesa che apre le porte a una nuova fase creativa per un titolo storico della cultura pop.

L’amore che sfida la magia Il reboot riprenderà la storia che ha reso celebre la serie originale, raccontando l’incontro tra due mondi inconciliabili. Samantha, strega dal temperamento libero e indipendente, e Darrin, un uomo privo di poteri, si innamorano all’istante. Ma la loro unione dovrà fare i conti con differenze profonde: genitori contrari, universi in conflitto e un divario culturale che rischia di separarli.

Al centro della narrazione, ancora una volta, ci sarà il contrasto fra la vita ordinaria e la tentazione della magia, fra il desiderio di normalità e la difficoltà di rinunciare a ciò che si è. L’amore, in questo nuovo racconto, diventa il punto d’incontro tra due realtà destinate a respingersi ma incapaci di farlo davvero. Approfondimento Sabrina, vita da strega, 25 anni fa il primo episodio. VIDEO

Dalla tv degli anni Sessanta a un fenomeno mondiale Ideata da Sol Saks e prodotta da Harry Ackerman, Vita da strega debuttò su ABC nel 1964, rimanendo in onda per otto stagioni fino al 1972. Protagonista assoluta era Elizabeth Montgomery, indimenticabile interprete di Samantha, la strega che tenta di vivere come una casalinga comune al fianco del marito Darrin. I suoi poteri, però, finiscono per complicare ogni sforzo di normalità, dando vita a situazioni esilaranti e a una satira leggera sui costumi dell’epoca.

Cinque anni dopo la conclusione della serie, ABC provò a espandere quel mondo con uno spinoff dedicato a Tabitha, la figlia dei protagonisti. Il progetto, tuttavia, durò poco e non riuscì a replicare la magia dell’originale. Approfondimento Sony prepara un film tratto dalla serie anni '60 "Vita da strega"

Reboot mancati e incursioni al cinema Nel corso dei decenni, Vita da strega ha continuato a esercitare un fascino duraturo. Hollywood ha persino tentato di reinterpretarla per il grande schermo, con Nicole Kidman protagonista di un film ispirato all’universo della serie. Anche diversi network televisivi – tra cui ABC, NBC e CBS – hanno provato a sviluppare nuovi reboot, senza mai riuscire a portarli a compimento.

L’annuncio di Fox e Sony Pictures Television rappresenta quindi la prima concreta possibilità di rivedere l’universo di Samantha e Darrin tornare stabilmente in tv, con un approccio fedele allo spirito originale ma rivisitato per un pubblico moderno. Approfondimento Sabrina vita da strega: Melissa Joan Hart festeggia 45 anni

Tabitha, il futuro tra le mani della nuova generazione Parallelamente al reboot principale, Sony Pictures Television Kids e Flying Bark stanno lavorando a un’altra serie live-action dedicata a Tabitha, la figlia della celebre coppia. Un progetto che conferma come il mito di Vita da strega continui a ispirare nuove narrazioni, capace di adattarsi a un immaginario contemporaneo senza perdere la sua identità. Approfondimento Sabrina, vita da strega: annunciata la reunion