Sony prepara un film tratto dalla serie anni '60 "Vita da strega"

Sta per arrivare una pellicola tratta dalla mitica serie targata anni Sessanta Bewitched, trasmessa in Italia con il titolo Vita da strega.

A ordinarla è Sony, come riportato dal magazine Deadline, che ne avrebbe ordinato la sceneggiatura a Terry Matalas e Travis Fickett, registi delle serie MacGyver e 12 Monkeys.



Il film è già in cantiere e vede John Davis e John Fox schierati in prima linea: produrranno la pellicola per Davis Entertainment.