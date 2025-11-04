Piacere di non conoscerti, tramac cast della serie coreana Prime Video

Offerte Sky
Piacere di non conoscerti, trama e cast della serie rom-com coreana su Prime Video

Serie TV

Vittoria Romagnuolo

Studio Dragon

Introduzione

La nuova serie televisiva Piacere di non conoscerti (Nice Not To Meet You) debutta su Prime Video in streaming il 3 novembre col primo episodio. Il secondo è disponibile dal giorno seguente. Lo show sudcoreano è una commedia romantica con protagonista Lee-Jung-jae, la star di Squid Game, affiancato da Lim-Ji-yeon.

Quello che devi sapere

Piacere di non conoscerti, quando esce e dove vederlo

Piacere di non conoscerti è una serie televisiva targata Studio Dragon distribuita internazionalmente da Prime Video in streaming
Lo show, che rientra tra le novità delle serie tv in streaming del mese di novembre, è composto da 16 episodi distribuiti dal 3 novembre al 23 dicembre sulla piattaforma, due nuovi episodi ogni settimana, il lunedì e il martedì.
Il titolo è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
 

Piacere di non conoscerti, la trama

Hyeon-jun (Lee Jung-jae) è un attore diventato molto popolare con una serie televisiva in cui interpreta il detective Kang Pil-gu. Deciso a non farsi intrappolare dal personaggio, sogna di mettersi alla prova con nuovi personaggi, dotati di maggiore profondità emotiva. 
La strada dell'attore si incrocia con quella di Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon), una giornalista politica di successo che segue con riluttanza il settore dello spettacolo. 
Tra le due figure, dalla personalità e dagli interessi molto diversi, scatta una strana chimica che fa nascere una improbabile frequentazione ricca di risvolti divertenti.

Il cast e la produzione

Lee Jung-jae, star sudcoreana conosciuta a livello internazionale per le serie di successo Squid Game (dal 2019) e The Acolyte (2024), è affiancato nel ruolo di protagonista da Lim Ji-yeon, che è nota per la serie televisiva thriller targata Netflix The Glory (2022-23). 
Nel cast figurano anche Kim Ji-hoon (La casa di carta: Corea) e Seo Ji-hye (Black Knight). 
La serie è diretta da Kim Ga-ram e scritta da Jung Yeo-rang.

Date di uscita degli episodi

Gli episodi di Piacere di non conoscerti arriveranno in streaming su Prime Video ogni settimana dal 3 novembre al 23 dicembre così distribuiti:

  • Episodio 1 - 3 novembre 
  • Episodio 2 - 4 novembre
  • Episodio 3 - 10 novembre 
  • Episodio 4 - 11 novembre
  • Episodio 5 - 17 novembre
  • Episodio 6 - 18 novembre 
  • Episodio 7 - 24 novembre
  • Episodio 8 - 25 novembre
  • Episodio 9 - 1 dicembre
  • Episodio 10 - 2 dicembre
  • Episodio 11 - 8 dicembre 
  • Episodio 12- 9 dicembre
  • Episodio 13 - 15 dicembre
  • Episodio 14 - 16 dicembre
  • Episodio 15 22 dicembre
  • Episodio 16 - 23 dicembre

