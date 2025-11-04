Piacere di non conoscerti, tramac cast della serie coreana Prime Video

Piacere di non conoscerti, trama e cast della serie rom-com coreana su Prime VideoSerie TV
Introduzione
La nuova serie televisiva Piacere di non conoscerti (Nice Not To Meet You) debutta su Prime Video in streaming il 3 novembre col primo episodio. Il secondo è disponibile dal giorno seguente. Lo show sudcoreano è una commedia romantica con protagonista Lee-Jung-jae, la star di Squid Game, affiancato da Lim-Ji-yeon.
Quello che devi sapere
Piacere di non conoscerti, quando esce e dove vederlo
Piacere di non conoscerti è una serie televisiva targata Studio Dragon distribuita internazionalmente da Prime Video in streaming.
Lo show, che rientra tra le novità delle serie tv in streaming del mese di novembre, è composto da 16 episodi distribuiti dal 3 novembre al 23 dicembre sulla piattaforma, due nuovi episodi ogni settimana, il lunedì e il martedì.
Il titolo è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Piacere di non conoscerti, la trama
Hyeon-jun (Lee Jung-jae) è un attore diventato molto popolare con una serie televisiva in cui interpreta il detective Kang Pil-gu. Deciso a non farsi intrappolare dal personaggio, sogna di mettersi alla prova con nuovi personaggi, dotati di maggiore profondità emotiva.
La strada dell'attore si incrocia con quella di Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon), una giornalista politica di successo che segue con riluttanza il settore dello spettacolo.
Tra le due figure, dalla personalità e dagli interessi molto diversi, scatta una strana chimica che fa nascere una improbabile frequentazione ricca di risvolti divertenti.
Il cast e la produzione
Lee Jung-jae, star sudcoreana conosciuta a livello internazionale per le serie di successo Squid Game (dal 2019) e The Acolyte (2024), è affiancato nel ruolo di protagonista da Lim Ji-yeon, che è nota per la serie televisiva thriller targata Netflix The Glory (2022-23).
Nel cast figurano anche Kim Ji-hoon (La casa di carta: Corea) e Seo Ji-hye (Black Knight).
La serie è diretta da Kim Ga-ram e scritta da Jung Yeo-rang.
Date di uscita degli episodi
Gli episodi di Piacere di non conoscerti arriveranno in streaming su Prime Video ogni settimana dal 3 novembre al 23 dicembre così distribuiti:
- Episodio 1 - 3 novembre
- Episodio 2 - 4 novembre
- Episodio 3 - 10 novembre
- Episodio 4 - 11 novembre
- Episodio 5 - 17 novembre
- Episodio 6 - 18 novembre
- Episodio 7 - 24 novembre
- Episodio 8 - 25 novembre
- Episodio 9 - 1 dicembre
- Episodio 10 - 2 dicembre
- Episodio 11 - 8 dicembre
- Episodio 12- 9 dicembre
- Episodio 13 - 15 dicembre
- Episodio 14 - 16 dicembre
- Episodio 15 22 dicembre
- Episodio 16 - 23 dicembre