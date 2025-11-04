Piacere di non conoscerti, tramac cast della serie coreana Prime Video

Lee Jung-jae, star sudcoreana conosciuta a livello internazionale per le serie di successo Squid Game (dal 2019) e The Acolyte (2024), è affiancato nel ruolo di protagonista da Lim Ji-yeon, che è nota per la serie televisiva thriller targata Netflix The Glory (2022-23).

Nel cast figurano anche Kim Ji-hoon (La casa di carta: Corea) e Seo Ji-hye (Black Knight).

La serie è diretta da Kim Ga-ram e scritta da Jung Yeo-rang.