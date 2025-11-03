Ralph Senesky, morto il regista della serie originale di Star Trek

Ralph Senesky, il regista della serie originale di Star Trek è morto a 102 anniSerie TV
Tra i più prolifici della televisione statunitense della seconda metà del Novecento, aveva curato tra gli altri anche l’episodio pilota della serie tv Dynasty. Si è spento sabato 1º novembre in un ospedale di Carmel-by-the-Sea, in California
Ralph Senesky, uno dei registi più prolifici della televisione statunitense della seconda metà del Novecento, che aveva curato tra gli altri l’episodio pilota della serie tv Dynasty e quasi sette episodi dello show originale di Star Trek, è morto sabato 1º novembre in un ospedale di Carmel-by-the-Sea, in California, di all’età di 102 anni. “È rimasto lucido al cento per cento fino alla fine”, ha dichiarato a The Hollywood Reporter la nipote, la costumista Lisa Lupo-Silvas, che annunciato la scomparsa del regista. “Avrà anche potuto avere 102 anni, ma aveva una mente come se ne avesse 30”.
TUTTE LE SERIE TV, DA UNA FAMIGLIA AMERICANA A DYNASTY
Nato il 1º maggio 1923 in Iowa, Ralph Senesky aveva diretto oltre 200 episodi di 75 serie tv, incluse Il dottor Kildare, La città in controluce, 12 O’ Clock High, Il fuggitivo, F.B.I., Ironside, Una moglie per papà, Dan August, La tata e il professore, La famiglia Partridge, Barnaby Jones, Cuore e batticuore, The Paper Chase, Scacco matto, Ai confini della realtà, Polvere di stelle, Selvaggio West, Missione impossibile, Ai confini dell’Arizona e Mannix, La grande vallata, La città degli angeli, Poliziotto di quartiere e Lou Grant. I fan di Star Trek ricollegano poi il nome di Senesky ad alcuni dei migliori episodi della serie tv originale targata Paramount/NBC. In totale, ne aveva diretti sette tra il 1967 e il 1968. L’episodio This Side of Paradise della prima stagione è infatti considerato una delle prime puntate di spicco dedicate a Spock, mentre l’episodio Metamorphosis della seconda stagione era quello che Senesky stesso preferiva. Per la terza stagione, aveva diretto The Tholian Web, dove Kirk (William Shatner), Spock (Leonard Nimoy), McCoy (DeForest Kelley) e Chekov (Walter Koenig) indossavano scintillanti tute spaziali argentate mentre indagavano su una nave gemella in panne. Tuttavia, le tute avevano provocato alcuni problemi perché, essendo prive di cerniere, costringevano gli attori a essere cuciti nei loro costumi e poi scuciti ogni volta che dovevano andare in bagno. Al terzo giorno di riprese, Senesky era in ritardo di quattro scene, così che l’allora produttore Fred Freiberger l’aveva convocato e licenziato. Sulle pagine di The Hollywood Reporter, un dirigente di Paramount, Douglas S. Cramer, aveva annunciato che Herb Wallerstein avrebbe completato il progetto, per il quale Senesky non aveva infine ricevuto alcun riconoscimento. A partire dal 1973, e per cinque anni, Senesky aveva diretto 12 episodi della serie Una famiglia americana della rete televisiva CBS, compreso uno tra i più toccanti, intitolato Grandma Comes Home, che costituiva il finale della sesta stagione e che era stato trasmesso il 30 marzo 1978. La puntata aveva segnato il ritorno di Ellen Corby nel ruolo di nonna Walton dopo che l’attrice aveva subito un ictus nel 1976. Gli sceneggiatori avevano inglobato la sua malattia nella trama e, quella settimana, Corby aveva ricevuto il primo posto nei titoli di coda, che era stato seguito a breve da una nomination agli Emmy Awards. A partire dal 1979, inoltre, Senesky aveva diretto sette episodi di Cuore e batticuore e i primi quattro episodi di Dynasty di Aaron Spelling, che erano stati trasmessi consecutivamente su Abc il 12 gennaio 1981.
