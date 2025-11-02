Lucca Comics, la nuova serie di Zerocalcare si chiamerà "Due Spicci"

Zerocalcare ha svelato il titolo della sua nuova serie a Lucca Comics: "Due Spicci"Serie TV
Il fumettista di Rebibbia ha sorpreso il pubblico con un annuncio speciale in Piazza San Michele. Tanti hanno provato a indovinare il titolo, qualcuno ci è andato molto vicino...
Zerocalcare è pronto a tornare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con la sua terza serie animata. La notizia è stata diffusa a sorpresa sabato 1 novembre a Lucca Comics & Games 2025, nella centralissima Piazza San Michele, gremita di fan invitati a indovinare il titolo della nuova serie attaccando delle grandi lettere su un cartellone bianco.
Il gioco con il pubblico
Ci hanno provati in tanti, alcuni con tentativi divertenti e curiosi: “Aho Daijje”, “Son stanco”, “Via libera”, “Noi pelati”, “Irr gelato”, “Mai felice”, “Che rosico”. Qualcuno ci è andato davvero vicino con “Due piotte”. Veramente veramente vicino, non fosse per la proverbiale umiltà del fumettista romano, che ha invece optato per un più modesto Due Spicci. A svelarlo alla fine è stato proprio lui, Michele Rech, aggiungendo con un pennarello delle scuse a suoi concittadini: “Ve prego se siete di Roma, non rosicata che non è Du’ Spicci”.
La terza serie animata di Zerocalcare
Zerocalcare ha scherzato coi fan prima: “Cioè, forse pensavate che era una cosa più figa, però è solo questo. Mi dispiace. Ciao”. La serie sarà disponibile su Netflix nel 2026 col personaggio dell’autore accompagnato dal suo inseparabile Armadillo, ancora una volta doppiato da Valerio Mastandrea. Si tratta della terza serie tv animata realizzata dal fumettista di Rebibbia dopo i successi di Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023). Potete vedere il video del reveal embeddato qui sotto.
