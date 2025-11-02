Lucca Comics, la nuova serie di Zerocalcare si chiamerà "Due Spicci"

Il fumettista di Rebibbia ha sorpreso il pubblico con un annuncio speciale in Piazza San Michele. Tanti hanno provato a indovinare il titolo, qualcuno ci è andato molto vicino...

Zerocalcare è pronto a tornare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con la sua terza serie animata. La notizia è stata diffusa a sorpresa sabato 1 novembre a Lucca Comics & Games 2025, nella centralissima Piazza San Michele, gremita di fan invitati a indovinare il titolo della nuova serie attaccando delle grandi lettere su un cartellone bianco.

Il gioco con il pubblico Ci hanno provati in tanti, alcuni con tentativi divertenti e curiosi: “Aho Daijje”, “Son stanco”, “Via libera”, “Noi pelati”, “Irr gelato”, “Mai felice”, “Che rosico”. Qualcuno ci è andato davvero vicino con “Due piotte”. Veramente veramente vicino, non fosse per la proverbiale umiltà del fumettista romano, che ha invece optato per un più modesto Due Spicci. A svelarlo alla fine è stato proprio lui, Michele Rech, aggiungendo con un pennarello delle scuse a suoi concittadini: “Ve prego se siete di Roma, non rosicata che non è Du’ Spicci”.