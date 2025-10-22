Emily in Paris 5, online il teaser trailer della nuova stagione

Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18 dicembre. Emily si trasferisce a Roma, ma la sua nuova vita sarà tutt’altro che semplice

Netflix ha pubblicato oggi il teaser trailer e le prime immagini ufficiali della quinta stagione di Emily in Paris, la serie ideata da Darren Star con Lily Collins nei panni della protagonista. In questo nuovo capitolo, Emily si lascia alle spalle Parigi per vivere la sua personale “dolce vita” a Venezia, tra nuove sfide e imprevisti. La stagione, composta da dieci episodi, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 18 dicembre (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick)

Nuove sfide, vecchie complicazioni Nella nuova stagione, Emily è alla guida dell’Agence Grateau di Roma. Ma non tutto fila liscio: un’idea di lavoro si rivela un flop, con conseguenze anche nella sua vita privata. Mentre cerca di ritrovare un equilibrio, si rifugia nelle sue abitudini francesi, ma un segreto inaspettato rischia di compromettere uno dei suoi legami più importanti. Tra errori, scelte difficili e momenti di crescita, Emily dovrà fare i conti con se stessa e con un futuro tutto da riscrivere. Approfondimento Emily in Paris, dopo Roma e Parigi a Venezia parte della 5° stagione