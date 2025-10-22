Emily in Paris 5, online il teaser trailer della nuova stagione

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emily in Paris 5, online il trailer della nuova stagione. Dal 18 dicembre su Netflix

Serie TV

Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18 dicembre. Emily si trasferisce a Roma, ma la sua nuova vita sarà tutt’altro che semplice

Netflix ha pubblicato oggi il teaser trailer e le prime immagini ufficiali della quinta stagione di Emily in Paris, la serie ideata da Darren Star con Lily Collins nei panni della protagonista. In questo nuovo capitolo, Emily si lascia alle spalle Parigi per vivere la sua personale “dolce vita” a Venezia, tra nuove sfide e imprevisti. La stagione, composta da dieci episodi, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 18 dicembre (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick)

Nuove sfide, vecchie complicazioni

Nella nuova stagione, Emily è alla guida dell’Agence Grateau di Roma. Ma non tutto fila liscio: un’idea di lavoro si rivela un flop, con conseguenze anche nella sua vita privata. Mentre cerca di ritrovare un equilibrio, si rifugia nelle sue abitudini francesi, ma un segreto inaspettato rischia di compromettere uno dei suoi legami più importanti. Tra errori, scelte difficili e momenti di crescita, Emily dovrà fare i conti con se stessa e con un futuro tutto da riscrivere.

Approfondimento

Emily in Paris, dopo Roma e Parigi a Venezia parte della 5° stagione

Cast, produzione e dove vedere la serie

Il cast della nuova stagione vede il ritorno di volti noti come Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine), Lucien Laviscount (Alfie), insieme alle new entry Thalia Besson (Genevieve) ed Eugenio Franceschini (Marcello). La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media. Alla regia e alla scrittura torna Darren Star, affiancato da Tony Hernandez, Lilly Burns e altri produttori esecutivi.

Approfondimento

Emily in Paris 5, Bryan Greenberg e Michèle Laroque nel cast
FOTOGALLERY

1/14
Serie TV

14 serie tv da vedere a ottobre, da IT: Welcome to Derry a Monster 3

Ottobre è un mese ricchissimo, per gli amanti delle serie tv. Soprattutto per chi ha un debole per il thriller e per l'horror. Tra storie verie di omicidi e serial killer, pagliacci spaventosi e produzioni più orientate al mondo teen, ecco cosa vedere in streaming

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Emily in Paris 5, online il teaser trailer della nuova stagione

Serie TV

Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18...

Festa del Cinema di Roma, “Elena del Ghetto” con Micaela Ramazzotti

Cinema

Presentato alla Festa del Cinema di Roma “Elena del Ghetto”, film su Elena Di Porto, donna...

Festa del Cinema di Roma 2025, i look sul red carpet di oggi

Cinema

L'ottava giornata della kermesse fa spazio a Jafar Panahi, autore iraniano della...

7 foto

Festa del Cinema di Roma, riconoscimento a “Il treno dei bambini”

Cinema

Alla Festa del Cinema di Roma, Save the Children assegna il suo primo premio “Ciak per i diritti...

Festa del Cinema di Roma, presentato il documentario sui Monti Lepini

Cinema

Nell’appuntamento cinematografico romano, è andato in scena il documentario “Lepini, un...

Spettacolo: Per te