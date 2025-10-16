La Contessa di Montecristo, cosa sappiamo sulla serie in lavorazione

La nuova serie televisiva, attualmente in fase di riprese, avrà come protagonista l'attrice francese Audrey Fleurot, star di "Morgane - Detective geniale", che vestirà i panni della donna amata da Dantès, rimasta sola dopo la sua morte

Il Conte di Montecristo non stanca mai ed è sempre fonte di nuove ispirazioni per gli autori del grande e piccolo schermo.

Prossimamente in tv arriverà una nuova miniserie ispirata al classico di Alexandre Dumas ma con una protagonista femminile.

L'attrice francese Audrey Fleurot sarà la protagonista de La Contessa di Montecristo, un prodotto seriale in otto episodi targato Netflix e TF1.

In attesa di conoscere la data di distribuzione sappiamo per certo che il set della produzione è operativo. Le location scelte per le riprese si trovano a Malta e nella Repubblica Ceca.

Una donna al centro della storia di Dumas La nuova serie La Contessa di Montecristo darà spazio ai personaggi tradizionalmente sacrificati nella storia per dare risalto alle vicende dei protagonisti che conosciamo.

Al centro della nuova storia ci sarà di Mercédès Herrera (Fleurot), immamorata di Edmond Dantès e pronta a fare qualsiasi cosa per lui.

I piani cambiano quando lui, rimasto prigioniero, muore nel tentativo di scappare dalla galera. Incarcerata a sua volta, Mercédès inizia a progettare la sua vendetta diventando l'eroina della sua storia.

Fleurot, che del progetto è interprete principale e produttrice con la compagnia Bahia Blanca co-fondata col compagno attore Djibril Glissant, ha pensato a una rilettura in chiave femminile del romanzo di Dumas lasciando intatta l'ambientazione ottocentesca.

L'operazione originale di mettere al centro della storia una donna in cerca di vendetta è simile a quella della serie tv Revenge, andata in onda dal 2011 al 2015 per quattro stagioni. La protagonista di Revenge, Emily VanCamp, però, era un'eroina che si muoveva in uno scenario contemporaneo. Vedi anche Il Conte di Montecristo, cast della serie con Sam Claflin. FOTO

Il cast francese guidato da Audrey Fleurot Nel cast de La Contessa di Montecristo ci saranno volti del cinema e della tv francesi, da Simon Ehrlacher a Zabou Breitman, Kad Merad, Thierry Godard, Éric Elmosnino e Olivia Côte.

Lo show sarà diretto da Djibril Glissant e Leonardo D’Antoni, il primo, attore che ha firmato anche alcuni episodi di Morgane - Detective geniale, la serie che ha visto Fleurot protagonista dal 2021 al 2024.

Per la star francese, che ha recitato anche in Quasi amici, si tratta di un nuovo inizio dopo l'esperienza di successo nei panni della scaltra Morgane Alvaro.