Néro, trama e cast della serie tv francese nella Top 10 di Netflix

Una parte significativa delle riprese si è svolta in Italia nel 2024, nel centro storico di Ventimiglia, scelto per il suo straordinario fascino medievale. Le vie strette, le piazze in pietra e gli edifici antichi sono stati trasformati in scenari perfetti per rappresentare la Francia del Cinquecento. Tra le location più suggestive figurano Porta Nizza, Piazza della Cattedrale e l’Oratorio dei Neri, luoghi che hanno restituito autenticità e atmosfera alla narrazione. Le riprese hanno coinvolto centinaia di comparse e animali, ricreando scene di mercato, cerimonie religiose e momenti di battaglia con grande realismo. Ventimiglia, per alcune settimane, si è così trasformata in un set rinascimentale facendo un salto indietro di 500 anni.