Néro, trama e cast della serie tv francese nella Top 10 di Netflix

Introduzione
Un viaggio cupo nell’Europa del XVI secolo è quello che mette in scena Néro, la nuova serie tv targata Netflix che racconta la storia di un assassino pericoloso e cinico tradito dal suo maestro e alleato di lunga data. Mentre fugge dai pericolosi nemici che ora gli danno la caccia, deve recuperare e proteggere la figlia Perla, finora rimasta orfana. In questo percorso tra vendetta e redenzione, Nero è costretto a scegliere tra salvare sé stesso, la figlia… e forse anche il mondo.
Quello che devi sapere
Il cast
Nel cast di Néro spiccano alcuni dei più talentuosi interpreti del panorama francese a partire dall'attore protagonista Pio Marmaï, la cui interpretazione intensa e tormentata di questo assassino diviso tra colpa e istinto di sopravvivenza ha catturato l'attenzione di molti. Accanto a lui troviamo Alice Isaaz, Olivier Gourmet e Louis-Do de Lencquesaing, insieme a Camille Razat, Yann Gael, David Talbot, Lili-Rose Carlier Taboury e Noam Morgensztern. I personaggi della serie rappresentando un’umanità in bilico tra oscurità e redenzione danno vita ad ensemble corale, credibile e visivamente potente, che restituisce un’atmosfera drammatica tipica dell’Europa del XVI secolo.
La produzione
Néro – The Assassin è una produzione francese realizzata da Karé Productions in collaborazione con Netflix. La serie, composta da otto episodi, è stata ideata e scritta da Jean-Patrick Benes, Martin Douaire e Allan Mauduit, con la collaborazione di Raphaëlle Richet e Nicolas Digard. Alla regia si alternano Allan Mauduit e Ludovic Colbeau-Justin. La produzione, sostenuta da un budget importante di oltre venti milioni di euro, ha puntato su scenografie imponenti, costumi d’epoca ricercati e una fotografia dal tono pittorico, che immerge lo spettatore in un mondo crudo ma allo stesso tempo affascinante proprio perché credibile.
In top ten su Netflix
Fin dal debutto, Néro ha suscitato grande curiosità e in pochi giorni è entrata nella Top 10 delle serie più viste su Netflix anche in Italia. Il pubblico è stato conquistato dal tono oscuro della narrazione e dal carisma del protagonista, ma anche dalla qualità cinematografica della messa in scena. L’uscita della serie, l’8 ottobre 2025, con il successo ottenuto ha dimostrato come i racconti storici e drammatici, se ben costruiti, possano attrarre un’ambia fetta di pubblico anche internazionale.
L'ambientazione del 1500
La storia è ambientata nel 1504, nel Sud della Francia, in un periodo dominato da intrighi politici, superstizioni religiose e lotte di potere. L’Europa del XVI secolo è rappresentata con un realismo visivo sorprendente: castelli decadenti, villaggi medievali e paesaggi che riflettono la brutalità dell’epoca. La fotografia e i costumi contribuiscono a costruire un’atmosfera cupa e affascinante, dove la linea tra realtà e mito si fa sottile. L’epoca, segnata dall’Inquisizione e dalle guerre tra nobili, diventa lo sfondo perfetto per una riflessione sulla colpa, la vendetta e la possibilità di redenzione.
Le riprese nel centro storico di Ventimiglia
Una parte significativa delle riprese si è svolta in Italia nel 2024, nel centro storico di Ventimiglia, scelto per il suo straordinario fascino medievale. Le vie strette, le piazze in pietra e gli edifici antichi sono stati trasformati in scenari perfetti per rappresentare la Francia del Cinquecento. Tra le location più suggestive figurano Porta Nizza, Piazza della Cattedrale e l’Oratorio dei Neri, luoghi che hanno restituito autenticità e atmosfera alla narrazione. Le riprese hanno coinvolto centinaia di comparse e animali, ricreando scene di mercato, cerimonie religiose e momenti di battaglia con grande realismo. Ventimiglia, per alcune settimane, si è così trasformata in un set rinascimentale facendo un salto indietro di 500 anni.