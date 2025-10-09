Roast in Peace, tutto sul comedy show in streaming su Prime Video

Rest in Peace o Roast in Peace? Per Prime Video la commemorazione funebre, il finto funerale di cui sono protagonisti i quattro vip italiani scelti per la prima stagione del nuovo comedy show, è più simile a una sessione di battute roventi e cattiverie. "Roast", infatti, in inglese indica proprio il rito attraverso il quale una persona viene "arrostita", messa alla berlina, in maniera più o meno amichevole, da qualcuno, da qui il gioco di parole che dà il nome al programma.

Nello show sono dei comici di professione (molti dei quali con un largo seguito sui social e protagonisti di altri programmi comici anche targati Prime Video, vedi LOL - Chi ride è fuori, giunto alla quinta stagione), ad occuparsi dei discorsi in memoria dei vip, durante i quali questi ultimi non possono parlare.

Il format prevede poi la votazione da parte del pubblico (lo show è stato registrato in teatro e la platea è presente nel trailer ufficiale, visibile in testa alla scheda) del migliore contributo, voti che poi possono essere ribaltati da quelli dei vip i quali hanno anche la facoltà di penalizzare gli interventi dei più cattivi.

Essere cattivi però è l'obiettivo da raggiungere per aggiudicarsi la vittoria - dopo aver divertito il pubblico, s'intende. Michela Giraud, vittima speciale di uno dei funerali, del resto lo dice chiaramente: nessuno sfugge al roast, nemmeno i morti.

Cinque dei sei episodi della prima stagione dello show sono dedicati ai funerali dei vip e alla gara. Il sesto rivela il vincitore e racchiude altri momenti imperdibili della produzione.