Roast in Peace, tutto sul comedy show in streaming su Prime Video

Introduzione
Dal 9 ottobre sono disponibili su Prime Video i sei episodi della prima stagione di Roast in Peace, il comedy show Original della piattaforma di streaming di Amazon Prime. Protagonisti degli episodi, funerali tutti da ridere, quattro vip e un gruppo di attori comici tra i più apprezzati della scena nazionale, per uno spietato confronto.
Il contenuto è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Roast in Peace, quando esce e dove vederlo
Roast in Peace è il nuovo comedy show targato Prime Video disponibile in streaming dal 9 ottobre. La prima stagione composta da sei episodi di una durata compresa tra 20 e 36 minuti è condotta da Michela Giraud, officiante d'eccezione di una commemorazione originale e spietata di quattro vip, la cui memoria è "onorata" da un gruppo di comici spietati.
Lo shoe è un prodotto prodotto Stand By Me che lo ha realizzato in collaborazione con Prime Video, piattaforma che lo distribuisce in esclusiva.
Il cast di Roast in Peace
Nella prima stagione di Roast in Peace il pubblico potrà divertirsi a vedere "alla graticola" quattro volti noti del panorama dello spettacolo italiano, anche protagonisti del giornalismo, della cultura e dello sport.
I vip coinvolti sono Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti.
Ad occuparsi del loro elogio funebre, ci sono invece: Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.
Il gioco: vince chi fa l'elogio più cattivo
Rest in Peace o Roast in Peace? Per Prime Video la commemorazione funebre, il finto funerale di cui sono protagonisti i quattro vip italiani scelti per la prima stagione del nuovo comedy show, è più simile a una sessione di battute roventi e cattiverie. "Roast", infatti, in inglese indica proprio il rito attraverso il quale una persona viene "arrostita", messa alla berlina, in maniera più o meno amichevole, da qualcuno, da qui il gioco di parole che dà il nome al programma.
Nello show sono dei comici di professione (molti dei quali con un largo seguito sui social e protagonisti di altri programmi comici anche targati Prime Video, vedi LOL - Chi ride è fuori, giunto alla quinta stagione), ad occuparsi dei discorsi in memoria dei vip, durante i quali questi ultimi non possono parlare.
Il format prevede poi la votazione da parte del pubblico (lo show è stato registrato in teatro e la platea è presente nel trailer ufficiale, visibile in testa alla scheda) del migliore contributo, voti che poi possono essere ribaltati da quelli dei vip i quali hanno anche la facoltà di penalizzare gli interventi dei più cattivi.
Essere cattivi però è l'obiettivo da raggiungere per aggiudicarsi la vittoria - dopo aver divertito il pubblico, s'intende. Michela Giraud, vittima speciale di uno dei funerali, del resto lo dice chiaramente: nessuno sfugge al roast, nemmeno i morti.
Cinque dei sei episodi della prima stagione dello show sono dedicati ai funerali dei vip e alla gara. Il sesto rivela il vincitore e racchiude altri momenti imperdibili della produzione.