Riverdale, arriva Afterlife With Archie, nuova serie con gli zombie

A due anni dalla fine dello show targato The CW, un nuovo progetto nato dalle storie a fumetti Archie Comics riporterà sul piccolo schermo Riverdale e i suoi abitanti ma in una versione più macabra e apocalittica, in linea con la spiccata propensione per l'horror del creatore Roberto Aguirre-Sacasa. I dettagli
Nel prossimo futuro torneremo a Riverdale ma la cittadina che ha dato il nome a una delle più popolari serie televisive delle ultime stagioni non sarà affatto come la ricordiamo.
Roberto Aguirre-Sacasa e Greg Berlanti, rispettivamente ideatore e produttore esecutivo dello show andato in onda per sette stagioni dal 2017 al 2023, sono al lavoro su un nuovo prodotto seriale, nato dalle storie a fumetti pubblicate da Archie Comics e ambientato nell'Archieverso.
Il nuovo adattamento per il piccolo schermo riguarda Afterlife With Archie, una pubblicazione cult nata nel 2013 di genere horror-apocalittico.
Chi conosce il soggetto si sfrega già le mani perché sa che il nuovo show potrebbe essere davvero sorprendente.
L'espansione in chiave horror dell'Archieverso
Se i fan di Riverdale credevano di aver visto di tutto nel corso degli oltre centotrenta espisodi che compongono la serie andata in onda fino al 2023, non hanno ancora sperimentato una intera avventura ambientata in una apocalisse zombie.
Afterlife With Archie spingerà verso un nuovo orizzonte fantastico le storie dei protagonisti dell'universo narrativo creato da Archie Comics e per i fan delle storie create da Roberto Aguirre-Sacasa ci sarà davvero da divertirsi.
Deadline e lo stesso autore e produttore naturalizzato americano su Instagram hanno dato conferma della lavorazione di una nuova serie basata sui dieci numeri della raccolta pubblicata nel 2013 per Disney+ che, per la prima volta, ha approvato un prodotto nato da fumetti diversi da quelli già presenti nel suo catalogo Marvel.
L'entusiasmo per il nuovo show ha travolto Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla, l'autore italiano delle tavole gotiche originali, che si sono rimessi all'opera per pubblicare anche i numeri 11, 12 e 13 della serie a fumetti.
"Le voci sono tutte vere. Siamo tutti al settimo cielo", ha scritto il papà di Riverdale sui social in un post che, al momento, non contiene troppi dettagli sul titolo che ha avuto lo "script-to-series".
Non si sa, dunque, se rivedremo sullo schermo alcuni volti di Riverdale, buona parte dei quali ha avviato solide carriere a Hollywood già prima della conclusione dello show televisivo di culto.
Il nuovo progetto, che ha in comune con Riverdale l'universo e una parte del team creativo, potrebbe essere sviluppato in maniera indipendente dal celebre precedente ma i fan di Riverdale sanno quanto al suo creatore piacciano i crossover - vedi l'intreccio, a un certo punto, di Riverdale con le storie de Le terrificanti avventure di Sabrina, serie tv pure di parternità di Aguirre-Sacasa.
L'autore ha promesso aggiornamenti su tutto sui canali di Archie Comics ma i fan già sperano che il nuovo progetto possa essere l'inizio di una nuova fase di lavori nell'Archieverso sia sulla carta che sullo schermo.
Molte sono le storie lanciate dalla casa editrice lasciate in sospeso e tante nate come costole di quelle principali hanno ancora potenziale da portare avanti.
