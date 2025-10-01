"Winx Club: The Magic is Back", il reboot della serie: cosa sapere

"Winx Club: The Magic is Back", arriva il reboot della serie animata: cosa sapereSerie TV
Nuovi effetti speciali ma stessi profondi valori di sempre per i 13 episodi che riportano sul piccolo schermo - a 21 anni dal debutto - le fate create da Iginio Straffi. Le puntate sbarcano su Netflix il 2 ottobre, e promettono di conquistare le generazioni contemporanee senza deludere i fan storici
A 21 anni dal debutto del 2004 le Winx tornano con l’attesissimo reboot Winx Club: The Magic is Back, disponibile dal 2 ottobre su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Creata da Iginio Straffi, prodotta da Rainbow e co-prodotta da Rai Kids e Netflix, la serie televisiva fantasy si rifà il look con nuovi effetti speciali e un’animazione in Cgi, ma promette di conquistare anche i fan storici mantenendo la sua identità e i temi profondi che ha sempre affrontato: amicizia, diversità, solidarietà.
La storia
La protagonista di Winx Club: The Magic is Back è Bloom, una 16enne che scopre di essere una fata. Si iscrive quindi nel collegio per fate e streghe di Alfea, nella dimensione di Magix, dove stringe una profonda amicizia con Stella, Aisha, Musa, Tecna e Flora, insieme alle quali fonda il Winx Club. Insieme combatteranno forze magiche oscure, fra cui le malvagie Trix e Vexius e un misterioso mago, e scopriranno il vero senso dell’amicizia, della ricerca della propria identità e dell’affermazione di sé stesse.
Le Winx contemporanee
Con Winx Club: The Magic is Back si passa dal 2D al 3D e anche i look delle protagoniste si rinnovano, ispirati alla moda della Tokyo underground per avvicinarsi alle giovani di oggi, ma senza abbandonare l’immagine della serie originale. E se la struttura della storia resta la stessa di 21 anni fa, il contorno è arricchito da elementi contemporanei come smartphone e smartwatch.
Le musiche
La storica sigla della serie diventata fenomeno della cultura pop - Nel segno di Winx - è stata riarrangiata ed è interpretata dalla cantante italiana Clara. Il brano inedito Forever Winx, che fa da cornice alle trasformazioni delle fate, ha la voce di Virginia Bocelli (figlia di Andrea Bocelli), mentre l'artista scozzese Ili canta la canzone Step into the dark.
Dove vedere "Winx Club: The Magic is Back"
Da giovedì 2 ottobre Winx Club: The Magic is Back sbarca su Netflix in tutto il mondo, disponibile in 15 lingue. I fan in Italia, però, possono approfittare di un'anteprima esclusiva: i primi 13 episodi vanno in onda su Rai 2 da mercoledì 1 ottobre, con un appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì all'interno dello spazio mattutino di Rai Kids. Le puntate saranno poi disponibili on demand su Rai Play e dal 27 ottobre la serie approderà anche su Rai Yoyo.
