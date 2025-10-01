"Winx Club: The Magic is Back", il reboot della serie: cosa sapere

Nuovi effetti speciali ma stessi profondi valori di sempre per i 13 episodi che riportano sul piccolo schermo - a 21 anni dal debutto - le fate create da Iginio Straffi. Le puntate sbarcano su Netflix il 2 ottobre, e promettono di conquistare le generazioni contemporanee senza deludere i fan storici

A 21 anni dal debutto del 2004 le Winx tornano con l’attesissimo reboot Winx Club: The Magic is Back, disponibile dal 2 ottobre su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Creata da Iginio Straffi, prodotta da Rainbow e co-prodotta da Rai Kids e Netflix, la serie televisiva fantasy si rifà il look con nuovi effetti speciali e un’animazione in Cgi, ma promette di conquistare anche i fan storici mantenendo la sua identità e i temi profondi che ha sempre affrontato: amicizia, diversità, solidarietà.

La storia

La protagonista di Winx Club: The Magic is Back è Bloom, una 16enne che scopre di essere una fata. Si iscrive quindi nel collegio per fate e streghe di Alfea, nella dimensione di Magix, dove stringe una profonda amicizia con Stella, Aisha, Musa, Tecna e Flora, insieme alle quali fonda il Winx Club. Insieme combatteranno forze magiche oscure, fra cui le malvagie Trix e Vexius e un misterioso mago, e scopriranno il vero senso dell’amicizia, della ricerca della propria identità e dell’affermazione di sé stesse.

Le Winx contemporanee

Con Winx Club: The Magic is Back si passa dal 2D al 3D e anche i look delle protagoniste si rinnovano, ispirati alla moda della Tokyo underground per avvicinarsi alle giovani di oggi, ma senza abbandonare l’immagine della serie originale. E se la struttura della storia resta la stessa di 21 anni fa, il contorno è arricchito da elementi contemporanei come smartphone e smartwatch.