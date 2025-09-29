Angela, trama e cast della miniserie che ha conquistato Netflix

In sei episodi, da cinquanta minuti l'uno, la serie tv racconta la storia di Ángela Recarte Tomasena la cui vita, all'apparenza perfetta, nasconde una spirali di violenza e manipolazione
Tra i titoli più visti su Netflix in questo fine settembre, Ángela è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. In sei episodi, da cinquanta minuti l'uno, è l'adattamento della serie thriller britannica Angela Black.
La trama
Ángela Recarte Tomasena è una donna che sembra avere tutto: una famiglia, un marito, due figlie, una vita stabile. Ma dietro questa facciata perfetta si nasconde un dramma: è vittima di violenza domestica da parte del marito Gonzalo. Tutto cambia quando nella sua vita ricompare Eduardo (“Edu”), ex compagno dei tempi del liceo. Il suo ritorno risveglia in Ángela desideri sopiti, speranze di libertà e la consapevolezza che la sua vita potrebbe essere diversa. Man mano che la serie avanza, Ángela scopre che niente è come sembrava: il suo rapporto con Gonzalo ha sfumature ben più oscure, le motivazioni di Edu non sono del tutto limpide ed emergono la complicità, le menzogne e le tensioni che si nascondono dietro la vita “normale” della protagonista. Con l’aiuto dell’amica Esther, Ángela comincia a vedere la possibilità di una via d’uscita, ma la strada verso la liberazione non è semplice: è fatta di scelte difficili, rischi emotivi e morali, e della paura che tutto quanto possa peggiorare.
Chi è Verónica Sánchez
Spagnola classe 1977, Verónica Sánchez ha esordito al cinema con Al sur de Granada, ottenendo subito una candidatura ai Goya, e ha raggiunto la popolarità televisiva interpretando Eva Capdevila nella serie Los Serrano. Dopo aver lasciato lo show, ha consolidato la sua carriera alternando film come Camarón, Las 13 rosas e Gordos (tutti con nomination ai Goya) a ruoli in serie di successo come Sin identidad, El embarcadero e soprattutto Sky Rojo, che le ha dato visibilità internazionale grazie a Netflix.
Il resto del cast
Al fianco di Verónica Sánchez recita, nei panni del marito Gonzalo, Daniel Grao, i cui ruoli più noti riguardano serie come Amistades peligrosas, Sin tetas no hay paraíso e Acusados, e il film Julieta di Pedro Almodóvar. Jaime Zatarain, noto attore spagnolo di musical, è Edu, mentre Esther ha il volto di Lucía Jiménez, attrice, cantante e autrice spagnola che ha esordito al cinema con La buena vida (1996), ottenendo una nomination ai Goya come miglior attrice rivelazione. Recentemente ha debuttato come regista e sceneggiatrice con il cortometraggio El trono, candidato ai Goya e premiato in diversi festival.