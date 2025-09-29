Angela, trama e cast della miniserie che ha conquistato Netflix

Ángela Recarte Tomasena è una donna che sembra avere tutto: una famiglia, un marito, due figlie, una vita stabile. Ma dietro questa facciata perfetta si nasconde un dramma: è vittima di violenza domestica da parte del marito Gonzalo . Tutto cambia quando nella sua vita ricompare Eduardo (“Edu”), ex compagno dei tempi del liceo. Il suo ritorno risveglia in Ángela desideri sopiti, speranze di libertà e la consapevolezza che la sua vita potrebbe essere diversa. Man mano che la serie avanza, Ángela scopre che niente è come sembrava: il suo rapporto con Gonzalo ha sfumature ben più oscure, le motivazioni di Edu non sono del tutto limpide ed emergono la complicità, le menzogne e le tensioni che si nascondono dietro la vita “normale” della protagonista. Con l’aiuto dell’amica Esther, Ángela comincia a vedere la possibilità di una via d’uscita , ma la strada verso la liberazione non è semplice: è fatta di scelte difficili, rischi emotivi e morali, e della paura che tutto quanto possa peggiorare.

Tra i titoli più visti su Netflix in questo fine settembre, Ángela è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. In sei episodi, da cinquanta minuti l'uno, è l'adattamento della serie thriller britannica Angela Black.

Chi è Verónica Sánchez

Spagnola classe 1977, Verónica Sánchez ha esordito al cinema con Al sur de Granada, ottenendo subito una candidatura ai Goya, e ha raggiunto la popolarità televisiva interpretando Eva Capdevila nella serie Los Serrano. Dopo aver lasciato lo show, ha consolidato la sua carriera alternando film come Camarón, Las 13 rosas e Gordos (tutti con nomination ai Goya) a ruoli in serie di successo come Sin identidad, El embarcadero e soprattutto Sky Rojo, che le ha dato visibilità internazionale grazie a Netflix.





Il resto del cast

Al fianco di Verónica Sánchez recita, nei panni del marito Gonzalo, Daniel Grao, i cui ruoli più noti riguardano serie come Amistades peligrosas, Sin tetas no hay paraíso e Acusados, e il film Julieta di Pedro Almodóvar. Jaime Zatarain, noto attore spagnolo di musical, è Edu, mentre Esther ha il volto di Lucía Jiménez, attrice, cantante e autrice spagnola che ha esordito al cinema con La buena vida (1996), ottenendo una nomination ai Goya come miglior attrice rivelazione. Recentemente ha debuttato come regista e sceneggiatrice con il cortometraggio El trono, candidato ai Goya e premiato in diversi festival.