The Savant, serie con Jessica Chastain rimandata dopo omicidio Kirk

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The Savant, la miniserie con Jessica Chastain rimandata dopo l'omicidio di Charlie Kirk

Serie TV
©Getty

Gli otto episodi raccontano la storia di Jodi Goodwin, un'investigatrice che si infiltra in gruppi di odio online nel tentativo di fermare attacchi terroristici interni su larga scala

Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha posticipato la première della miniserie drammatica in otto episodi The Savant con Jessica Chastain, inizialmente prevista per venerdì 26 settembre, dopo l’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la scorsa settimana durante un incontro pubblico nello Utah. Una scelta che, secondo Variety, rappresenterebbe “un altro agghiacciante esempio di come i colossi del business stiano temendo l’amministrazione Trump e stiano cedendo alle pressioni prima ancora che queste si manifestino”. Un portavoce della piattaforma di streaming ha dichiarato alla rivista americana che “dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare. Apprezziamo la vostra comprensione e non vediamo l’ora di far uscire la serie in futuro”. Basata sull’articolo È possibile fermare una sparatoria di massa prima che accada?, pubblicato su Cosmopolitan nel 2019, la serie tv The Savant segue l’investigatrice e veterana Jodi Goodwin (Jessica Chastain) che, in qualità di dipendente della fittizia Anti-Hate Alliance, si infiltra in gruppi di odio online nel tentativo di fermare attacchi terroristici interni su larga scala. La serie tv, adattata da Melissa James Gibson (House of Cards e The Americans), è basata sulla donna realmente esistita descritta nell’articolo della rivista, della quale però nasconde la vera identità. Nello show, Jodi vive in un sobborgo a Cincinnati e il marito Charlie (Nnamdi Asomugha) è un uomo nero in missione all’estero. Tra i registi c’è Rachel Morrison (già regista di American Symphony e direttrice della fotografia di Black Panther). Lo show si concentra perlopiù su uomini bianchi che alimentano idee di odio, intolleranza, xenofobia e misoginia e che parlano online di atti di violenza contro individui a loro detta indegni di vivere nel “loro” Paese. “Seguo le persone che pianificano attacchi”, dice nel trailer Chastain mentre cerca di fermare il terrorismo interno. “Il mio lavoro è fingere di pensare come loro per impedire a queste persone di fare cose davvero brutte”. Il cast include anche Cole Doman, James Badge Dale e Pablo Schreiber.

IL CASO JIMMY KIMMEL

Il 17 settembre il talk show Jimmy Kimmel Live!, uno dei più popolari negli Stati Uniti, era stato sospeso a tempo indeterminato poco prima della messa in onda della puntata in programma sulla rete televisiva ABC (di proprietà di Walt Disney Company), a causa di una frase del conduttore su Charlie Kirk. “Abbiamo raggiunto dei nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA (Make America Great Again, ndr) che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò”, aveva detto il 15 settembre Kimmel nel monologo introduttivo della puntata, dove aveva accusato la destra vicina al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler strumentalizzare la morte di Kirk. Dopo la puntata, diversi esponenti della destra avevano criticato le parole di Kimmel, e Brendan Carr, il presidente della Federal Communications Commission, l’agenzia governativa statunitense che si occupa di telecomunicazioni, aveva minacciato sanzioni sia contro Walt Disney Company, sia contro ABC, se non avessero cancellato il talk show. Inoltre, Carr aveva anche minacciato ABC di togliere la licenza per le trasmissioni. Martedì 23 settembre, lo show di Jimmy Kimmel è tornato in onda.

Approfondimento

Usa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione. Trump: "Spazzatura"
FOTOGALLERY

1/15
Serie TV

15 serie tv da vedere a settembre da Mercoledì al prequel di Outlander

Settembre è un mese ricchissimo, per gli amanti delle serie tv. Si conclude Mercoledì, la quinta stagione di Only Murders in the Building è colma di guest-star. Debutta la serie prequel di Outlander, e torna in corsia un amatissimo medico di E.R. Ecco i titoli da non perdersi

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

The Savant, serie con Jessica Chastain rimandata dopo omicidio Kirk

Serie TV

Gli otto episodi raccontano la storia di Jodi Goodwin, un'investigatrice che si infiltra in...

Barbarian, trama e cast del film horror stasera in prima tv

Cinema

Un Airbnb da incubo, un sotterraneo segreto che nasconde un mostro sotto la casa: il film del...

Alba Rohrwacher, i migliori film dell'attrice di Tre Ciotole. FOTO

Cinema

L'attrice che dal 9 ottobre 2025 sarà nelle sale italiane come protagonista del film drammatico...

19 foto

Spider-Man: il ricovero di Holland causerà una perdita di 10,5 milioni

Cinema

Negli scorsi giorni una brutta caduta ha causato una lieve commozione cerebrale all'attore...

Chi è Raffaello Tonon, che si è ribellato agli hater

Spettacolo

Opinionista televisivo, ex star dei reality oggi proprietario di una cantina in Romagna, Tonon ha...

Spettacolo: Per te