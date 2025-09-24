The Savant, serie con Jessica Chastain rimandata dopo omicidio Kirk

Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha posticipato la première della miniserie drammatica in otto episodi The Savant con Jessica Chastain, inizialmente prevista per venerdì 26 settembre, dopo l’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la scorsa settimana durante un incontro pubblico nello Utah. Una scelta che, secondo Variety, rappresenterebbe “un altro agghiacciante esempio di come i colossi del business stiano temendo l’amministrazione Trump e stiano cedendo alle pressioni prima ancora che queste si manifestino”. Un portavoce della piattaforma di streaming ha dichiarato alla rivista americana che “dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare. Apprezziamo la vostra comprensione e non vediamo l’ora di far uscire la serie in futuro”. Basata sull’articolo È possibile fermare una sparatoria di massa prima che accada?, pubblicato su Cosmopolitan nel 2019, la serie tv The Savant segue l’investigatrice e veterana Jodi Goodwin (Jessica Chastain) che, in qualità di dipendente della fittizia Anti-Hate Alliance, si infiltra in gruppi di odio online nel tentativo di fermare attacchi terroristici interni su larga scala. La serie tv, adattata da Melissa James Gibson (House of Cards e The Americans), è basata sulla donna realmente esistita descritta nell’articolo della rivista, della quale però nasconde la vera identità. Nello show, Jodi vive in un sobborgo a Cincinnati e il marito Charlie (Nnamdi Asomugha) è un uomo nero in missione all’estero. Tra i registi c’è Rachel Morrison (già regista di American Symphony e direttrice della fotografia di Black Panther). Lo show si concentra perlopiù su uomini bianchi che alimentano idee di odio, intolleranza, xenofobia e misoginia e che parlano online di atti di violenza contro individui a loro detta indegni di vivere nel “loro” Paese. “Seguo le persone che pianificano attacchi”, dice nel trailer Chastain mentre cerca di fermare il terrorismo interno. “Il mio lavoro è fingere di pensare come loro per impedire a queste persone di fare cose davvero brutte”. Il cast include anche Cole Doman, James Badge Dale e Pablo Schreiber.