The Savant, serie con Jessica Chastain rimandata dopo omicidio Kirk

The Savant, la miniserie con Jessica Chastain rimandata dopo l'omicidio di Charlie KirkSerie TV
Gli otto episodi raccontano la storia di Jodi Goodwin, un'investigatrice che si infiltra in gruppi di odio online nel tentativo di fermare attacchi terroristici interni su larga scala
Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha posticipato la première della miniserie drammatica in otto episodi The Savant con Jessica Chastain, inizialmente prevista per venerdì 26 settembre, dopo l’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la scorsa settimana durante un incontro pubblico nello Utah. Una scelta che, secondo Variety, rappresenterebbe “un altro agghiacciante esempio di come i colossi del business stiano temendo l’amministrazione Trump e stiano cedendo alle pressioni prima ancora che queste si manifestino”. Un portavoce della piattaforma di streaming ha dichiarato alla rivista americana che “dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare. Apprezziamo la vostra comprensione e non vediamo l’ora di far uscire la serie in futuro”. Basata sull’articolo È possibile fermare una sparatoria di massa prima che accada?, pubblicato su Cosmopolitan nel 2019, la serie tv The Savant segue l’investigatrice e veterana Jodi Goodwin (Jessica Chastain) che, in qualità di dipendente della fittizia Anti-Hate Alliance, si infiltra in gruppi di odio online nel tentativo di fermare attacchi terroristici interni su larga scala. La serie tv, adattata da Melissa James Gibson (House of Cards e The Americans), è basata sulla donna realmente esistita descritta nell’articolo della rivista, della quale però nasconde la vera identità. Nello show, Jodi vive in un sobborgo a Cincinnati e il marito Charlie (Nnamdi Asomugha) è un uomo nero in missione all’estero. Tra i registi c’è Rachel Morrison (già regista di American Symphony e direttrice della fotografia di Black Panther). Lo show si concentra perlopiù su uomini bianchi che alimentano idee di odio, intolleranza, xenofobia e misoginia e che parlano online di atti di violenza contro individui a loro detta indegni di vivere nel “loro” Paese. “Seguo le persone che pianificano attacchi”, dice nel trailer Chastain mentre cerca di fermare il terrorismo interno. “Il mio lavoro è fingere di pensare come loro per impedire a queste persone di fare cose davvero brutte”. Il cast include anche Cole Doman, James Badge Dale e Pablo Schreiber.
IL CASO JIMMY KIMMEL
Il 17 settembre il talk show Jimmy Kimmel Live!, uno dei più popolari negli Stati Uniti, era stato sospeso a tempo indeterminato poco prima della messa in onda della puntata in programma sulla rete televisiva ABC (di proprietà di Walt Disney Company), a causa di una frase del conduttore su Charlie Kirk. “Abbiamo raggiunto dei nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA (Make America Great Again, ndr) che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò”, aveva detto il 15 settembre Kimmel nel monologo introduttivo della puntata, dove aveva accusato la destra vicina al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler strumentalizzare la morte di Kirk. Dopo la puntata, diversi esponenti della destra avevano criticato le parole di Kimmel, e Brendan Carr, il presidente della Federal Communications Commission, l’agenzia governativa statunitense che si occupa di telecomunicazioni, aveva minacciato sanzioni sia contro Walt Disney Company, sia contro ABC, se non avessero cancellato il talk show. Inoltre, Carr aveva anche minacciato ABC di togliere la licenza per le trasmissioni. Martedì 23 settembre, lo show di Jimmy Kimmel è tornato in onda.
