Black Rabbit, tutto sulla serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman

Introduzione

Una miniserie crime-drama targata Netflix (IL TRAILER) — che ha ormai molto a cuore questo formato — in otto episodi e della durata di un’ora ciascuno, disponibile sulla piattaforma dal 18 settembre. Black Rabbit è un thriller ideato da Zach Baylin e Kate Susman, già fianco a fianco in The Order di Kurzel, con protagonista lo stesso Jude Law. La serie esplora le dinamiche familiari e le tensioni morali attraverso la storia di due fratelli in conflitto interpretati da Jason Bateman e Jude Law. I primi due episodi sono girati dallo stesso Bateman, mentre gli altri, due a testa, sono diretti da Laura Linney (di nuovo dietro la macchina da presa dopo il suo esordio in uno degli episodi finali di Ozark, “Una libbra di carne e sono ancora qui”), Justin Kurzel e Ben Semanoff.