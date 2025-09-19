Black Rabbit, tutto sulla serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman

Introduzione
Una miniserie crime-drama targata Netflix (IL TRAILER) — che ha ormai molto a cuore questo formato — in otto episodi e della durata di un’ora ciascuno, disponibile sulla piattaforma dal 18 settembre. Black Rabbit è un thriller ideato da Zach Baylin e Kate Susman, già fianco a fianco in The Order di Kurzel, con protagonista lo stesso Jude Law. La serie esplora le dinamiche familiari e le tensioni morali attraverso la storia di due fratelli in conflitto interpretati da Jason Bateman e Jude Law. I primi due episodi sono girati dallo stesso Bateman, mentre gli altri, due a testa, sono diretti da Laura Linney (di nuovo dietro la macchina da presa dopo il suo esordio in uno degli episodi finali di Ozark, “Una libbra di carne e sono ancora qui”), Justin Kurzel e Ben Semanoff.
Quello che devi sapere
LA TRAMA DI BLACK RABBIT
Ambientata nella New York contemporanea, Black Rabbit segue Jake Friedken (Jude Law), un ristoratore di successo, e suo fratello Vince (Jason Bateman), un uomo problematico appena uscito da un centro di riabilitazione, che rientra nell’attività di famiglia. La loro relazione, segnata da un passato turbolento, si complica ulteriormente quando Vince coinvolge Jake cercando di entrare nell’olimpo del settore acquistando un ristorante ancora più grande. Il conflitto culmina in un tragico epilogo, con Jake costretto a fare i conti con le sue scelte e il proprio futuro.
DUE PERSONAGGI, TANTE SFACCETTATURE
Jake e Vince Friedken si presentano come due fratelli agli estremi, anche dal punto di vista visivo. All’inizio della serie, Jake emerge come un uomo d’affari deciso, elegante e sicuro di sé, con una notevole fortuna alle spalle. Vince, invece, nelle prime scene tenta di entrare in un casinò ma viene bloccato dai buttafuori; poco attento all’apparenza, confrontandosi con il crimine e la malavita. Queste esperienze lo seguiranno anche a New York, trascinando inaspettatamente il fratello nei guai. Dal momento del loro riavvicinamento, i due avranno modo di parlarsi e confrontarsi, mentre la narrazione si arricchisce di flashback che mostrano il loro rapporto all’epoca dell’apertura del Black Rabbit, dove inizialmente erano soci. Con il tempo, le differenze apparenti tra i due si stemperano, rivelando affinità inattese. Entrambi si lasciano tentare da rischi audaci pur di fare il grande salto, mettendo in pericolo sé stessi e chi gli sta vicino. I loro ritratti, inizialmente netti e definiti, si sfumano in zone d’ombra che riflettono quelle della città in cui si muovono.
IL RESTO DEL CAST
Oltre ai protagonisti, il cast include Cleopatra Coleman nel ruolo di Estelle, l’interior designer del ristorante; Sope Dirisu come Wes, un amico e investitore; Amaka Okafor nel ruolo di Roxie, la chef del locale; e Troy Kotsur come Joe Mancuso, un boss della malavita. La serie presenta anche apparizioni di Odessa Young e Robin de Jesús. I personaggi, gravitando attorno ai due fratelli, vivono quasi in funzione loro, incassando tutti i colpi derivati dall’impatto del ritorno di Vince.
L'AMBIENTAZIONE
La serie è ambientata nella New York contemporanea, con particolare attenzione alla scena gastronomica e alla vita notturna della città. Il ristorante Black Rabbit, cuore pulsante della storia, è ispirato a locali reali come The Spotted Pig e Minetta Tavern. Le riprese in location autentiche, come il quartiere di Tribeca e il ponte di Brooklyn, aggiungono realismo e immergono lo spettatore direttamente nel reticolato urbano della metropoli
FOTOGRAFIA E REGIA
La fotografia di Black Rabbit gioca un ruolo cruciale nell’atmosfera della serie. Toni cupi e luci soffuse riflettono il tono drammatico e le tensioni emotive dei fratelli, che in cerca di successo finiscono per ottenere tutt’altro. Le ambientazioni newyorkesi, riprese in location autentiche come i Russian and Turkish Baths e il South Street Seaport, creano un ambiente visivamente coinvolgente, trascinando lo spettatore direttamente nelle strade e nei locali del Black Rabbit, dove non vige alcun colore. La regia alterna momenti ritmati e frenetici, per raccontare ad esempio il caos culinario al locale, a momenti più statici per le parti familiari e crime.
LA PRODUZIONE
La serie è prodotta da Youngblood Pictures, Aggregate Films e Riff Raff Entertainment. Oltre a Zach Baylin e Kate Susman, Jason Bateman e Jude Law hanno ricoperto ruoli di executive producer. La produzione ha scelto di girare interamente a New York per catturare l’autenticità della città, con location iconiche della Grande Mela che hanno ispirato l’ambientazione del ristorante Black Rabbit.