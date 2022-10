Black Rabbit, cosa sappiamo della miniserie Netflix

A scrivere la miniserie Black Rabbit saranno Zach Baylin e Kate Susman, ma i dettagli della trama non sono stati ancora rivelati. A produrre il progetto ci sono anche la Youngblood Pictures di Baylin e Susman, nonché Aggregate Films, la casa di produzione di Bateman con Michael Costigan e la Riff Raff Entertainment, di Law e Ben Jackson. Black Rabbit riporterà Jason Bateman su Netflix dopo la conclusione di Ozark nell'aprile di quest'anno. L'attore è stato infatti il protagonista della serie drammatica, tra le più riuscite nella storia della piattaforma. Secondo i numeri auto-riportati da Netflix, infatti, la stagione 4 è nella top ten delle più viste di tutti i tempi. Il cast della serie ha inoltre ottenuto ogni anno nomination a vari premi televisivi e Julia Garner ha vinto l'Emmy Awards 2022 come non protagonista. Prossimamente Bateman sarà alla produzione esecutiva anche di Florida Man per Netflix e sarà co-creatore e produttore di Based on a True Story per Peacock. Per quanto invece riguarda Jude Law, è apparso di recente in Animali fantastici: I segreti di Silente e interpreterà Capitan Uncino nel film Disney Peter Pan & Wendy, oltre che Enrico VII in Firebrand di Karim Aïnouz. Sul piccolo schermo apparirà nella serie Disney+ Star Wars: Skeleton Crew.