La fidanzata, tutto sulla serie thriller di Robin Wright su Prime

Lo scontro tra Laura e Cherry, che potrebbe sembrare frutto del più banale conflitto tra suocera e nuora, è in realtà lo spunto per una storia dalla trama tesa che indaga le personaità oscure di due donne molto decise a non fare largo all'altra nel proprio universo.

La fidanzata è un thriller psicologico che racconta dinamiche familiari tossiche e descrive giochi di potere che i protagonisti esercitano l'uno sull'altro.

Segreti e bugie sono gli espedienti con cui le protagoniste cercano di giocare (e vincere) la partita che si apre tra loro appena vengono presentate.

Daniel, l'oggetto della contesa, fragile e manipolabile, è l'unico personaggio ben definito, a differenza delle due donne la cui percezione confonde lo spettatore coinvolgendolo sempre di più nella storia.

I meccanismo narrativo, del resto, è costruito per mostrare gli eventi dalla prospettiva sia dell'una che dell'altra. Inutile dire che, per Laura, Cherry è l'usurpatrice e viceversa.

