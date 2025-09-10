La fidanzata, tutto sulla serie thriller di Robin Wright su Prime

La fidanzata, cosa sapere sulla serie thriller di Robin Wright in streaming su Prime VideoSerie TV Prime Video via Webphoto
Introduzione
Un thriller psicologico con due protagoniste formidabili, Olivia Cooke e Robin Whright (anche regista), rispettivamente, giovane fidanzata e madre di Daniel (l'attore Laurie Davidson). Uno scontro che metterà le due donne a confronto col proprio lato oscuro. In sei episodi, tutti disponibili in streaming su Prime Video da mercoledì 10 settembre.
Quello che devi sapere
La fidanzata, quando esce e dove vederlo
La fidanzata è una serie televisiva del 2025 prodotta da Amazon MGM Studios, ideata da Naomi Sheldon e Gabbie Asher e basata sulla storia contenuta nel romanzo The Girlfriend della scrittrice inglese Michelle Frances.
La serie, composta da sei episodi, è diretta da Robin Wright e Andrea Harkin (l'attrice statunitense ha firmato la regia dei primi tre). Il titolo è disponibile dal 10 settembre in streaming su Prime Video, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La fidanzata, di cosa parla
Laura (Robin Wright) è una gallerista di successo ed è anche la madre di Daniel (Laurie Davidson), neolaureato di belle speranze e dall'animo buono. I due sono legati profondamente, specie da quando Laura ha perso l'altra sua figlia.
Il rapporto morboso tra i due (di cui Laura sembra essere consapevole) si modifica quando Daniel conosce e si innamora di Cherry (Olivia Cooke), una ragazza che proviene da una famiglia modesta, pronta a tutto pur di ottenere il suo posto nel mondo.
La ragazza conosce Laura e ben presto tra le due si accende lo scontro. La madre di Daniel è convinta che la giovane fidanzata del figlio sia solo un'arrampicatrice sociale ma non è tutto: la donna è convinta che Cherry nasconda qualcosa, per questo comincia ad indagare su di lei.
Cherry, dal canto suo, non ci sta assolutamente a farsi strappare un futuro luminoso dalla futura suocera.
I temi oltre la trama: dinamiche familiari e giochi di potere
Lo scontro tra Laura e Cherry, che potrebbe sembrare frutto del più banale conflitto tra suocera e nuora, è in realtà lo spunto per una storia dalla trama tesa che indaga le personaità oscure di due donne molto decise a non fare largo all'altra nel proprio universo.
La fidanzata è un thriller psicologico che racconta dinamiche familiari tossiche e descrive giochi di potere che i protagonisti esercitano l'uno sull'altro.
Segreti e bugie sono gli espedienti con cui le protagoniste cercano di giocare (e vincere) la partita che si apre tra loro appena vengono presentate.
Daniel, l'oggetto della contesa, fragile e manipolabile, è l'unico personaggio ben definito, a differenza delle due donne la cui percezione confonde lo spettatore coinvolgendolo sempre di più nella storia.
I meccanismo narrativo, del resto, è costruito per mostrare gli eventi dalla prospettiva sia dell'una che dell'altra. Inutile dire che, per Laura, Cherry è l'usurpatrice e viceversa.
La fidanzata: il cast della serie
Robin Wright, che il pubblico del piccolo schermo ha apprezzato in numerosi ruoli cinematografici e televisivi (indimenticabile la sua partecipazione in House of Cards - Gli intrighi del potere), qui è alle prese anche con la regia di alcuni episodi, dopo aver firmato un lungometraggio nel 2021 (Land) ed episodi sparsi di House of Cards e di Ozark.
Olivia Cooke, volto di Slow Horses e di House of the Dragon, e il britannico Laurie Davidson (già visto in Masters of the Air e Mary & George), sono gli altri volti del cast principale nel quale figurano anche Karen Henthorn (la madre di Cherry), Waleed Zuaiter (di Gangs of London) e Anna Canchellor (apparsa di recente in My Lady Jane).