Holiday Crush, tutto quello che c'è da sapere sulla serie Prime Video

Holiday Crush è il nuovo reality show italiano su Prime Video: un gruppo di giovani in vacanza a Città del Capo, accompagnati da coaching e commentati ironicamente dai The Jackal.

Holiday Crush è una realtà originale Prime Video basata sul format latinoamericano Wild and Free (Sueltos en Los Cabos), reinventata con uno spirito decisamente italiano e girata interamente a Città del Capo. Il reality segue un gruppo di giovani viaggiatori che si lasciano alle spalle le abitudini quotidiane per vivere un’esperienza intensa di crescita personale: esotismo, sfide, emozioni e trasformazione accompagnano ogni passo del loro percorso. A guidarli lungo il cammino ci sono il travel planner Jacopo Becchetti e la spiritual coach Jessica Venturi , che li aiutano a esplorare emozioni, superare limiti e condividere momenti personali significativi

Il commento ironico dei The Jackal

Il grande tocco distintivo? Il commento ironico e dissacrante dei The Jackal – Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru – che, comodamente seduti sul loro divano, osservano e raccontano le vicende dei giovani protagonisti con estro, sarcasmo e spontaneità, spesso integrando il divano con ospiti come Emma Galeotti, La Pina & Diego e l’iconica Cristina D’Avena.

La prima stagione, composta da sei episodi, si apre con l’arrivo in Sudafrica e una festa iniziale che scatena scintille romantiche, prosegue tra furti misteriosi, arrivi inaspettati e triangoli amorosi – con il catamarano, confronti accesi e drammi personali – fino al gran finale emozionale dove il gruppo riflette sul significato del viaggio intrapreso.