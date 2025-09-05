Holiday Crush, tutto quello che c'è da sapere sulla serie Prime Video

Esplora tutte le offerte Sky
Holiday Crush, cosa c'è da sapere sulla serie Prime Video commentata dai The Jackal

Serie TV

Holiday Crush è il nuovo reality show italiano su Prime Video: un gruppo di giovani in vacanza a Città del Capo, accompagnati da coaching e commentati ironicamente dai The Jackal.

Holiday Crush è una realtà originale Prime Video basata sul format latinoamericano Wild and Free (Sueltos en Los Cabos), reinventata con uno spirito decisamente italiano e girata interamente a Città del Capo. Il reality segue un gruppo di giovani viaggiatori che si lasciano alle spalle le abitudini quotidiane per vivere un’esperienza intensa di crescita personale: esotismo, sfide, emozioni e trasformazione accompagnano ogni passo del loro percorso. A guidarli lungo il cammino ci sono il travel planner Jacopo Becchetti e la spiritual coach Jessica Venturi, che li aiutano a esplorare emozioni, superare limiti e condividere momenti personali significativi

Il commento ironico dei The Jackal

Il grande tocco distintivo? Il commento ironico e dissacrante dei The Jackal – Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru – che, comodamente seduti sul loro divano, osservano e raccontano le vicende dei giovani protagonisti con estro, sarcasmo e spontaneità, spesso integrando il divano con ospiti come Emma Galeotti, La Pina & Diego e l’iconica Cristina D’Avena. 

La prima stagione, composta da sei episodi, si apre con l’arrivo in Sudafrica e una festa iniziale che scatena scintille romantiche, prosegue tra furti misteriosi, arrivi inaspettati e triangoli amorosi – con il catamarano, confronti accesi e drammi personali – fino al gran finale emozionale dove il gruppo riflette sul significato del viaggio intrapreso.

Approfondimento

The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo a Stories. VIDEO

