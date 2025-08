Loni Anderson, star di WRKP in Cincinnati, è morta a 79 anni

Loni Anderson, volto della receptionist Jennifer Marlowe in WKRP in Cincinnati, è morta domenica 3 luglio all'età di 79 anni. Il decesso, avvenuto in un ospedale di Los Angeles, è avvenuto al termine di una lunga malattia. "Siamo addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra cara moglie, madre e nonna", ha dichiarato la famiglia in un comunicato.

La fama grazie a WKRP in Cincinnati

In onda per quattro stagioni dal 1978 al 1982, WKRP in Cincinnati serie seguiva le vicende del personale della WKRP, stazione radio in difficoltà, che tentava di rilanciarsi cambiando format: da musica easy listening a rock contemporaneo. Il nuovo direttore del programma, Andy Travis, arriva con l’obiettivo di aumentare gli ascolti, e si scontra (ma anche collabora) con un gruppo di eccentrici e divertenti colleghi. Tra i personaggi più memorabili ricordiamo il cinico direttore generale Arthur Carlson, il dj trasandato Dr. Johnny Fever, il vanitoso dj Venus Flytrap, altri impiegati dalle personalità esuberanti. E, per l'appunto, la segretaria sveglia e sexy Jennifer Marlowe. Per il ruolo, Loni Anderson ottenne due candidature agli Emmy e tre ai Golden Globe.

Amata per il suo umorismo intelligente, i riferimenti musicali e sociali dell’epoca, e il tono satirico nei confronti dei media, WKRP in Cincinnati divenne ben presto un cult, soprattutto per chi lavorava nel mondo della radio.