Torna Only Murders in the Building con la quinta stagione, disponibile dal 9 settembre su Disney+ in Italia. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez riprendono i panni degli improvvisati detective del podcast true crime più amato della TV. Tra nuovi misteri e guest star sorprendenti, la serie cult promette ancora una volta risate, colpi di scena e tanta ironia meta-televisiva

Only Murders in the Building 5: il ritorno degli investigatori più amati della TV Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la quinta stagione di Only Murders in the Building debutterà il 9 settembre 2025, in esclusiva su Disney+. La serie, diventata un cult del true crime satirico, riunisce ancora una volta il trio irresistibile formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, confermando il suo posto d’onore tra le comedy più acclamate degli ultimi anni.

Il delitto è (di nuovo) servito Ambientata nel pittoresco Arconia, un condominio newyorkese diventato ormai un luogo mitico per gli appassionati della serie, la storia riparte dopo i colpi di scena finali della quarta stagione. Charles, Oliver e Mabel – ormai investigatori semi-professionisti e star del loro podcast – si troveranno coinvolti in un nuovo, intricatissimo caso. E come sempre, dovranno destreggiarsi tra indagini fai-da-te, nevrosi condominiali e i fantasmi dei loro segreti personali. Un cast affiatato e nuove guest star in arrivo Con la sua alchimia perfetta tra generazioni, la serie creata da Steve Martin e John Hoffman è riuscita a conquistare critica e pubblico grazie a un cast irresistibile. Oltre ai protagonisti, Only Murders in the Building si è distinta per le sue guest star di lusso – da Tina Fey a Meryl Streep – e anche per la quinta stagione si vocifera l'arrivo di volti celebri pronti a stravolgere le carte in tavola. Al momento, Disney mantiene il riserbo sui nuovi ingressi. Un successo di pubblico e critica Dal suo debutto, la serie ha raccolto numerose nomination agli Emmy e agli Screen Actors Guild Awards, confermandosi un unicum nel panorama televisivo: una commedia noir che riesce a riflettere con ironia e intelligenza sul successo dei podcast, sul fascino del true crime e sulla solitudine urbana. Il mix di comicità classica, tensione e costruzione narrativa millimetrica continua a evolversi di stagione in stagione, senza mai perdere il tocco brillante dei suoi interpreti.